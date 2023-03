Riesenslalom Odermatt auf Sieg und Rekordkurs Stand: 18.03.2023 09:47 Uhr

Für Skirennfahrer Marco Odermatt läuft es in der Saison 2022/23 hervorragend. Beim Saisonfinale in Soldeu ist der Gesamtweltcupsieger nach dem ersten Lauf nicht nur auf dem besten Weg den Erfolg in seiner Paradedisziplin einzufahren, sondern auch Österreichs Ski-Legende Hermann Maier mit einem neuen Allzeit-Rekordergebnis zu überholen.

Im ersten Lauf konnte Odermatt die Kurssetzung von Trainer Johannes Hassler (SUI) nutzen und war 1,09 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte Franzose Alexis Pinturault unterwegs. Der Norweger Alexander Steen Olsen brauchte 1,12 Sekunde mehr für die Strecke.

Maier-Rekord wackelt

Im Winter 1999/2000 hatte Maier 2.000 Punkte gesammelt und die beste Weltcup-Saison eines männlichen Skirennfahrers überhaupt abgeliefert. Dieser Rekord wackelt nun gewaltig. Odermatt hat bislang 12 Siege und 1.942 Punkte auf dem Konto. Schon ein dritter Platz würde dem 25-Jährigen reichen, um den 50-jährigen ehemaligen Pisten-Dominator bei seinem Allzeitrekord zu überholen.

Odermatt räumt auch 2022/23 ab

An Erfolgen mangelt es Odermatt auch so nicht. Die kleine Kristallkugel für den Riesenslalom-Weltcup hatte sich der Schweizer schon vor dem Finale in Andorra gesichert. Auch im Super G gehört die Kugel ihm. Sein größter Triumph ist allerdings der Sieg im Gesamtweltcup, den er auch schon in der vergangenen Saison gefeiert hatte.

Finale ohne deutsche Beteiligung

Ein deutscher Fahrer war beim Finale der besten 25 nicht am Start. Alexander Schmid, aktuell der einzige Hoffnungsträger des DSV in dieser Disziplin, fällt nach einem Kreuzbandriss lange aus.