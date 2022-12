Riesenslalom in Alta Badia Schmid hat das Podest im Visier Stand: 18.12.2022 11:03 Uhr

Skirennfahrer Alexander Schmid ist beim Riesenslalom in Alta Badia auf Podestkurs. Doch auch die hockarätige Konkurrenz ist in Lauerstellung.

Alexander Schmid ist beim Riesenslalom von Alta Badia auch 2022 auf Podestkurs. Dem 28-jährigen Oberstdorfer, im Vorjahr Dritter, fehlen nur sechs Hundertstel auf den Drittplatzierten Norweger Lucas Braathen. " Gran Risa ist einfach ein geiler Skihang, es macht Spaß da runter zu fahren ", so der trotz Minusgraden strahlende Schmid. Teamkollege Stefan Luiz war nach 40 Startern guter 18..

Die Bestzeit kurvte der Slowene Zan Kranjec mit 1:18,49 Minuten in den Hang, auf dem DSV-Coach Bernd Brunner den anspruchsvollen Kurs gesetzt hatte. Zweiter ist nach dem ersten Durchgang Henrik Kristoffersen (NOR), der im Vorjahr eine von zwei Riesenslalom-Entscheidungen in Italien gewinnen konnte.

Die Konkurrenz um Odermatt in Lauerstellung

Allerdings lauern dahinter zahlreiche Hochkaräter auf ihre Chance im zweiten Durchgang das Podest zu erobern: Alexis Pinturault (FRA), Loic Meillard (SUI), Marco Schwarz (AUT) und der Gesamtweltcup-Führende Marco Odermatt. Der Schweizer, bereits Sieger bei den ersten beiden Riesenslalomwettbewerben der Saison, war schon im Vorjahr auf der "Gran Risa" erfolgreich gewesen. Abfahrtsspezialist Aleksander Aamodt Kilde (NOR) schied dagegen auf halber Strecke aus.

Die Entscheidung fällt dann ab 13.30 Uhr (ARD+Livestream+Liveticker)