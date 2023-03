Weltcup Riesenslalom Shiffrin auch im letzten Rennen auf Rekordkurs Stand: 19.03.2023 09:49 Uhr

Mikaela Shiffrin ist auf dem Weg zum nächsten Rekord-Sieg. Beim letzten Riesenslalom der Saison liegt sie souverän in Führung.

Alpin-Queen Mikaela Shiffrin ist auch beim letzten Rennen des Winters in Topform unterwegs. Die US-Amerikanerin führt die Konkurrenz beim Weltcup-Finale in Soldeu souverän vor Kanadas Valerie Grenier (+0,62 Sek.) und der Italienerin Marta Bassino (+0,63) an.

Mit einem Erfolg im abschließenden Riesenslalom kann die 28-Jährige ihre beeindruckende Rekordbilanz weiter nach oben schrauben. Sollte sie auch im zweiten Lauf die schnellste Zeit in den Schnee kurven, wäre es ihr 88. Weltcup-Sieg. Mit dem 138. Podestplatz würde sie zudem mit Österreichs Ex-Skistar Marcel Hirscher gleichziehen.

Vlhova und Brignone vorzeitig raus

Petra Vlhova, Siegerin beim Slalom am Samstag, schied wie die Italienerin Federica Brignone bei schwierigen Schneebedingungen vorzeitig aus. Damit verabschiedeten sie sich auch im Kampf um Platz zwei in der Gesamtwertung. Die große Kristallkugel hatte Shiffrin schon zuvor abgeräumt.

Die Französin Tessa Worley fährt in Soldeu ihr letztes Rennen und verabschiedet sich von der alpinen Bühne. Zur Halbzeit liegt sie auf Rang sieben. Eine deutsche Fahrerin ist nicht am Start.