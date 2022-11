Ski alpin: Riesenslalom Olympiasiegerin Hector führt in Killington Stand: 26.11.2022 17:00 Uhr

Sara Hector bestimmt den ersten Riesenslalom-Lauf von Killington. Mikaela Shiffrin muss bei ihrem Heim-Weltcup das Feld von weit hinten aufrollen.

Von Johannes Kirchmeier

Schon ganz oben presste sie sich in die Hocke - anders als die gesamte Konkurrenz. Und diese Haltung hielt die Schwedin Sara Hector in diesem kurzen Riesenslalom-Hang von Killington bis zum Ziel ganz unten durch. Dafür braucht es kräftige Oberschenkel und den gewissen Schneid - der ihr die Führung nach dem ersten Durchgang am Samstagnachmittag (26.11.2022) einbrachte.

Mit 38 Hundertstelsekunden Vorsprung auf die Norwegerin Ragnhild Mowinckel geht die Riesenslalom-Olympiasiegerin nun in Vermont, an der Ostküste der USA, in die Entscheidung (Lauf 2 ab 19 Uhr MEZ im Sportschau-Livestream). Die Skandinavierinnen trauten sich auf der schnellen Strecke merklich am meisten zu - und so hatten auch kleinere Fehler in ihren Läufen keine größeren Auswirkungen.

Auf Rang drei lauert die Schweizerin Lara Gut-Behrami (+0,43 Sekunden) unmittelbar vor der Slowakin Petra Vlhova (+0,46).

Shiffrin noch ohne Riesenslalom-Sieg in Killington

Mikaela Shiffrin hatte bei ihrem Heim-Weltcup große Probleme - sie erreichte nur Platz zehn (1,36 Sekunden Rückstand). Die Lokalmatadorin muss das Feld also von hinten aufrollen. In diesem kurzen Riesenslalom dürfte es jedoch äußerst schwer werden, den Rückstand von knapp einer Sekunde aufs Podest noch aufzuholen.

Bislang konnte sie in dieser Disziplin auch noch nicht gewinnen in der Heimat - anders übrigens als im Slalom, der dann am Sonntag (ab 16.15 Uhr MEZ bei der Sportschau) ansteht: Bei den Weltcup-Slaloms daheim triumphierte Shiffrin in allen.

Zwei Shiffrin-Erfolge in Levi

Ganz ohne Motivation geht sie aber nicht in den zweiten Lauf: Am Samstag könnte sie als erste die ersten drei Weltcup-Rennen eines Ski-Winters gewinnen. In der vergangenen Woche war Mikaela Shiffrin zweimal in Levi in Finnland erfolgreich. Nun bei den größeren Schwüngen läuft es jedoch noch nicht so flüssig bei ihr.

Stand nach 30 Läuferinnen.