Ski Alpin Riesenslalom in Kranjska Gora - Grenier übernimmt die Spitze Stand: 07.01.2023 10:40 Uhr

Beim Riesenslalom in Kranjska Gora bahnt sich eine Überraschung an. Mit einem mutigen Auftritt hat sich die Kanadierin Valerie Grenier an die Spitze der Konkurrenz gesetzt.

Valerie Grenier mischt beim Riesenslalom in Kranjska Gora die arrivierte Konkurrenz auf. Die Kanadierin verwies Weltmeisterin Lara Gut-Behrami, die im ersten Lauf eine der direktesten Linien in den Schnee gekurvt hatte, noch um vier hundertstel Sekunden auf Platz zwei.

Shiffrin kann Rekord einstellen

Auch der Italienerinnen Federica Brignone fehlen nur 0,16 Sekunden auf die Bestzeit von Grenier. Und weil Teamkollegin Marta Bassino (+0,24), US-Skistar Mikaela Shiffrin (+0,31) und Technik-Spezialistin Petra Vhlova (+0,36/SVK) ebenfalls auf Tuchfühlung zu den Podestplätzen sind, verspricht das Finale einen spannenden Kampf um die entscheidenden hundertstel Sekunden. Shiffrin ist besonders heiß auf den Sieg, denn ihr fehlt nur noch ein Erfolg, um mit Rekordhalterin Lindsey Vonn (USA/82) gleichzuziehen.

DSV-Starterin Jessica Hilzinger (+2,60) verpasste wie Technikspezialistin Lena Dürr dagegen den zweiten Durchgang.