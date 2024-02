Ski Alpin Skirennfahrerin Mowinckel verabschiedet sich am Saisonende Stand: 26.02.2024 12:07 Uhr

Mit der Norwegerin Ragnhild Mowinckel verlässt eine erfolgreiche Skirennfahrerin zum Ende der Saison die große Weltcup-Bühne.

Die zweimalige Olympia-Zweite wird ihre erfolgreiche Skikarriere mit dieser Saison beenden. Das erklärte die 31-jahrige Norwegerin in einer Videobotschaft in den Sozialen Medien, der norwegische Verband bestätigte die Nachricht.

Mowinckel sieht sich an einem Punkt angekommen, " an dem ich nicht mehr geben kann ". Ihre Entscheidung habe sie beim Sturzfestival im Januar in Cortina d'Ampezzo getroffen, wo sie in der Abfahrt ihren vierten und bislang letzten Weltcup-Sieg gefeiert hatte.

Mowinckl konnte Träume verwirklichen

" Ich glaube, die acht Jahre alte Ragnhild wäre stolz auf die 31-jährige Ragnhild ", sagte sie in dem Video, in dem sie lachte und weinte: " Sie hatte Träume, die wir gemeinsam erreicht haben. " Neben Olympia-Silber 2018 in der Abfahrt und im Riesenslalom gewann Mowinckel, Spitzname "Ragmow", zwei Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften: 2019 in der Kombination und 2023 im Riesenslalom. Ihre vier Weltcup-Siege fuhr sie in der Abfahrt, im Super-G (zwei) und im Riesenslalom ein.