Olympische Jugendspiele Auf der Spuren der Mama: Romy Ertl gewinnt Kombi-Bronze Stand: 22.01.2024 10:55 Uhr

Bei den Olympischen Jugendspielen in Südkorea haben die jungen Alpinen abgeräumt: Nach Benno Brandis' Gold im Super-G, gewann am Montag (22.01.2024) Romy Ertl Bronze in der Alpinen Kombination.

Glorreicher Start für das deutsche Alpin-Team bei den Olympischen Jugendspielen in Gangwon: An den beiden ersten Wettkampftagen gab es jeweils Medaillen zu bejubeln.

Bronze für Romy Ertl

Am Montagmorgen holte die 16-jährige Romy Ertl Bronze in der Alpinen Kombination und damit die zweite Medaille für die deutschen Alpinen. Die Tochter der erfolgreichen Skifahrerin Martina Ertl musste sich nur der Österreicherin Maja Waroschitz und der Italienerin Giorgia Collomb geschlagen geben. Ertl war am Ende 0.86 Sekunden langsamer als die Goldmedaillen-Gewinnerin Waroschitz. Ebenfalls stark unterwegs war Antonia Reischl vom SC Partenkirchen, sie wurde Siebte.

Die mittlerweile 50-jährige Martina Ertl gewann drei olympische Medaillen, wurde zweimal Weltmeisterin und mehrfach Deutsche Meisterin. 1996 und 1998 gewann sie die kleine Kristallkugel für die beste Riesenslalomfahrerin. Ertl gewann 14 Weltcuprennen in drei verschiedenen Disziplinen und war einer der erfolgreichsten deutschen Skirennfahrerinnen. Die Gene hat sie augenscheinlich ihrer Tochter in die Wiege gelegt.

Martina Ertl - ihre Tochter Romy gehört zu Deutschlands besten Nachwuchstalenten.

Brandis schnappt sich Gold im Super-G

Zuvor hatte Benno Brandis, der 17-Jährige vom TSV Durach, im Super-G Gold gewonnen. Seine Teamkollegen Leo Scherer und Lars Horvath belegten die Plätze 14 und 23.

Goldmedaillen für Sonnekalb und Volz

Neben den Alpinen feierten auch die Eisschnellläufer und Skeletoni Goldmedaillen. Kufenflitzer Finn Sonnekalb aus Erfurt gewann über 500 m Gold. Der 16-Jährige setzte sich mit 0,18 Sekunden Vorsprung vor dem Norweger Miika Johan Klevstuen durch. Maria Votz (Berchtesgaden) sicherte sich Rang eins im Skeleton-Wettbewerb. Die 18-Jährige war 0,34 Sekunden schneller als die Lettin Darta Neimane.

Olympische Jugendspiele

Die Spiele dauern bis zum 1. Februar. In 15 Sportarten stehen 81 Entscheidungen an. Der Deutsche Olympische Sportbund hat 90 Sportler und Sportlerinnen im Alter von 15 bis 18 Jahren nach Asien entsendet, insgesamt sind 78 Nationen vertreten.