Ski-WM in Courchevel und Méribel In der ungeliebten Kombination geht es um das erste Gold Stand: 05.02.2023 17:07 Uhr

In Frankreich startet am Montag die alpine Ski-WM mit der Kombination aus einem Speed- und einem Salomrennen. Für die Frauen winkt nach je einem Lauf im Super-G und im Slalom der erste Satz Edelmetall. Titelverteidigerin ist Mikaela Shiffrin. Hoffnungsträgerin für den DSV Ist Allrounderin Emma Aicher.

Die 47. Alpine Ski-Weltmeisterschaft findet vom 6. bis 19. Februar 2023 in Courchevel und Méribel im Skigebiet der Trois Vallées in den französischen Alpen statt. Los geht es mit der Kombination, in der die Athletin ganz oben steht, die ein Speed und ein Technikrennen am besten kombinieren kann.

Shiffrin und Gisin die Topfavoritinnen

Vor zwei Jahren hatte US-Skistar Mikaela Shiffrin im italienischen Cortina d'Ampezzo Gold gewonnen. Die 27-Jährige zählt auch 2023 nicht nur in der Kombination zu den Topfavoritinnen auf den WM-Titel. Die Schweizer Olympiasiegerin Michelle Gisin ist die wohl härteste Konkurrentin für die US-Amerikanerin um Gold.

Einzige Starterin für den Deutschen Skiverband ist Youngster Emma Aicher. Die 19-Jährige ist eine Allrounderin und das derzeit größte Talent im deutschen Kader. Vielleicht kann sie ja sogar für die erste WM-Überraschung sorgen. Letzte deutsche Siegerin war Maria Höfl-Riesch 2013 in Schladming.

Traditions-Disziplin mit Außenseiterstatus

Seit Jahren steht die frühere Königsdisziplin allerdings auf dem Prüfstand. 2021 schaffte es der Wettbewerb noch zur WM und auch 2022 wurden olympische Medaillen vergeben. Zuletzt waren in der Saison 2019/20 Kombinations-Wettbewerbe im Weltcup-Kalender zu finden. Auch in der aktuellen Saison suchte man vergebens nach einem Kombinations-Rennen.

Dabei hatte es an Versuchen, die Rennen spannender und dadurch TV-freundlicher zu machen, nicht gemangelt. Aus dem eigenständigen Wettbewerb mit Kombi-Abfahrt (ein Lauf) und Kombi-Slalom (zwei Läufe) wurde ab 2007 die Super-Kombination aus Abfahrt und einem Slalom-Lauf. Mittlerweile heißt der Wettbewerb "Alpine Kombination". Seit 2021 sollte sie bestehend aus einem Super-G und einem Slalom-Lauf wieder attraktiver für die Athleten werden.

Bei der WM wird sich zeigen, wieviele der Top-Athletinnen sich für eine Kombi-Start begeistern können. Der Super-G startet um 11 Uhr, der Slalom-Lauf um 14.30 Uhr.