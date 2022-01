Beat Feuz aus der Schweiz hätte sich in Wengen zum absoluten "König von Wengen" krönen können, wenn, ja wenn ihm Vincent Kriechmayr nicht in die Suppe gespuckt hätte. Dreimal hat Feuz bislang den Abfahrtsklassiker gewonnen, der diesmal, anders als am Freitag, wieder über die volle Länge gefahren wurde. Mit einem vierten Erfolg hätte er Abfahrtslegende Franz Klammer übertrumpft, der hier viermal siegte - dreimal in der Abfahrt und einmal in einer Kombination.

Feuz legte mit der niedrigen Startnummer drei auch direkt eine starke Bestzeit vor. Lediglich ein kleiner Fahrfehler im Mittelteil trübte bis hierhin die Stimmung der Eidgenossen, die trotz Corona auch zu Tausenden an der Strecke standen.

Nur Kriechmayr schneller als Feuz

Doch dann kam ausgerechnet Kriechmayr, über dessen Start es in Wengen wegen eines zwischenzeitlichen positiven Coronatests kontroverse Diskussionen gegeben hatte, der Feuz mit einer fehlerfreien und angriffslustigen Fahrt den erhofften Triumph verdarb und dafür sorgte, dass sein Landsmann Klammer weiterhin der alleinige Rekordsieger in Wengen bleibt.

Besonders die Schlüsselstellen Hundschopfsprung und "Kerner-S" gelangen dem Doppel-Weltmeister am besten. Das galt auch für Dominik Paris. Der Italiener kam am Ende mit 0,44 Sekunden Rückstand auf Platz drei und übernahm damit die Führung im Abfahrts-Weltcup.