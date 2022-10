Absagen der Männer-Rennen Prestigeobjekt Zermatt gerät zum Flop Stand: 23.10.2022 23:37 Uhr

Die als ikonisch angekündigten Rennen in Zermatt müssen abgesagt werden. Eine Ohrfeige auch für den FIS-Präsidenten.

Das Prestigeobjekt gerät zum Flop. "Ikonisch" sollten die alpinen Weltcup-Rennen am Fuße des Matterhorns werden, Johan Eliasch, umstrittener Präsident des Ski- und Snowboard-Weltverbandes FIS, versprach tolle Bilder von der Premiere der Abfahrten von Zermatt in der Schweiz hinunter nach Cervinia in Italien. Nichts weniger als den Aufbruch in eine neue Ära sollte das Spektakel in die Welt hinaussenden.

Am Samstag dann mussten vorerst die beiden Abfahrten der Männer am kommenden Samstag und Sonntag abgesagt werden - wegen akuten Schneemangels. Und kein Geringerer als der FIS-Renndirektor Markus Waldner sagte dazu erstaunlich offenherzig: Die Absage, nein, "das war kein Pech", mit der Terminierung der Rennen zu diesem frühen Zeitpunkt "haben wir einen Fehler gemacht". Und weiter: "Wir müssen die Natur respektieren."

Klimawandel - "Müssen Signale respektieren"

Waldner ist ein Mann aus den Südtiroler Bergen. Und auch er registriert, was der Autokrat Eliasch noch am Freitag vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden ignorieren wollte. "Wir haben den Klimawandel", sagte Waldner am Samstag nach der überfälligen Absage der Männer-Rennen am Matterhorn. "Wir hatten", ergänzte er, "einen sehr extrem warmen Sommer, einen extrem warmen Herbst", all dies seien "Signale, und wir müssen sie respektieren."

Die Rennen in Zermatt, wo am 5. und 6. November nun die Frauen bei zwei Abfahrten für "ikonische" Rennen sorgen sollen, waren von Beginn an umstritten. An Ende lag vor allem oberhalb des Zielbereichs in Cervinia auf bereits über 2860 Metern zu wenig Schnee. Die Probleme hatten sich schon im Sommer abgezeichnet. Für die Produktion von Kunstschnee war es zu warm. Dort, wo sich der Gletscher zurückgezogen hat, gibt es ohnehin keine Schneekanonen.