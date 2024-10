Aus vor Saisonstart Kilde sagten wegen Schulterverletzung gesamte Saison ab Stand: 23.10.2024 17:35 Uhr

Der frühere Gesamtweltcup-Sieger Aleksander Aamodt Kilde fällt für die am Wochenende beginnende Ski-Saison aus. Das gab der 32 Jahre alte Norweger am Mittwoch bekannt.

Der Grund für seine längere Pause ist eine erneute Operation an der lädierten linken Schulter in Folge seines schweren Sturzes im Januar in Wengen. "Macht euch keine Sorgen, Leute. Ich werde nicht zurücktreten" , sagte Kilde in einem Video, das er auf seinem Instagram-Kanal postete. Die vergangenen Monate seit seinem Rennunfall seien allerdings "körperlich und mental" sehr herausfordernd gewesen.

Infektion griff Knochen an

Anfangs sei die Reha normal verlaufen, schon im Sommer aber habe er sich wegen einer Infektion einer Schulter-OP unterziehen müssen. Es war der erste von inzwischen mehreren Eingriffen. Die neuerliche Operation sei nun notwendig, weil die Infektion auch die Knochen beschädigt habe. Kilde rechnet mit "drei, vier Monaten" Reha.

"Bisher war es eine wilde Reise und wir sind noch nicht ganz fertig: noch eine Operation, noch eine Reha und keine Rennen in diesem Winter" , schrieb er zu seinem Video und ergänzte: "Aber glaubt mir - ich komme wieder." In dem kurzen Film spricht er vom "hoffentlich letzten Tal vor der Rückkehr".