Riesenslalom in Kranjska Gora Furiose Hector führt Rutschpartie an - Dürr 18. Stand: 04.01.2025 11:14 Uhr

Sara Hector versetzt die Riesenslalom-Konkurrenz in Kranjska Gora ins Staunen. Die Schwedin trotzte der Eispiste in Slowenien und führt deutlich. Lena Dürr und Emma Aicher werden im zweiten Durchgang auch dabei sein.

Hector lieferte am Vormittag im stimmungsvollen Wintersport-Ort eine spektakuläre Fahrt. Die Gesamt-Zweite im Riesenslalom-Weltcup setzte sich am Samstag (04.01.2024) mit Startnummer vier an die Spitze und geht mit über einer Sekunde Vorsprung auf die Albanerin Lara Colturi (+1,13 Sekunden) in den zweiten Durchgang. Direkt dahinter folgt Thea Louise Stjernesund (Norwegen/+1,19).

Dürr und Aicher rutschen in die Top 30

Bis auf Hector hatten alle Athletinnen mit der spiegelglatten Strecke am Fuße des Triglav zu kämpfen. So auch Deutschlands Top-Fahrerin Lena Dürr, die eigentlich im Slalom (findet am Sonntag statt) zu Hause ist. Im Ziel leuchtete für die 33-jährige Germeringerin ein passabler Rückstand von 2,50 Sekunden, sie geht als 18. in den zweiten Lauf.

Auch die 21-jährige Emma Aicher schaffte den Cut auf Platz 24. Fabiana Dorigo verpasste die Punkte als 58. deutlich, Weltcup-Neuling Jana Fritz schied schon vor der ersten Zwischenzeit aus.

Hector trotzt Erklältung - Brignone raus