Ski Alpin DSV-Talent Rösle überraschend Junioren-Weltmeister Stand: 27.02.2025 19:15 Uhr

Ski-Rennfahrer Felix Rösle hat überraschend als erster Deutscher seit 1988 das Abfahrtsgold bei der Junioren-WM gewonnen.

Der 20-Jährige vom SC Sonthofen setzte sich im verkürzten und in zwei Durchgängen ausgetragenen Rennen in Tarvisio/Italien am Donnerstag mit zwei Hundertstelsekunden Vorsprung auf den Schweizer Philipp Kälin durch. Bronze holte der Österreicher Matthias Fernsebner (+0,14).

"Es war ein ungewöhnliches Rennen bei nicht einfachen Bedingungen", sagte Rösle, der vom dritten Platz noch in die Goldspur gerast war: "Es waren zwei Durchgänge, es war warm, hat geregnet."

Auch für den Super-G am Samstag rechnet sich Rösle noch etwas aus. "Ich freue mich drauf, habe richtig Bock. Die Stecke taugt mir", sagte er. Zudem war die Abfahrt des Wetters wegen vom Super-G-Start aus gefahren worden.

Kaspar Gilgenrainer bisher einziger deutscher Juniorenweltmeister

Der zuvor einzige deutsche Juniorenweltmeister in der Abfahrt war 1988 Kaspar Gilgenrainer, der danach allerdings keine große Karriere hinlegte. Thomas Dreßen, später Sieger auf der Streif in Kitzbühel, wurde 2014 Zweiter. Auch Größen wie Kjetil Andre Aamodt (Norwegen), Beat Feuz oder Marco Odermatt (beide Schweiz) haben den Juniorentitel in der Abfahrt abgeräumt.