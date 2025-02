Zeitplan, Favoriten, Live-Streams Das Wichtigste zur Ski-Alpin-WM in Saalbach-Hinterglemm Stand: 03.02.2025 09:40 Uhr

Ab Dienstag geht es bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm um Medaillen. Wann finden die Rennen statt? Wer sind die Favoriten und wie sehen die Chancen der Deutschen aus? Die wichtigsten Infos zur WM im Überblick.

Wann und wo findet die Ski-WM statt?

Die 48. Ski-WM wird im österreichischen Saalbach-Hinterglemm ausgetragen. Schon 1991 war das selbsternannte "Home of Lässig" im Salzburger Land Gastgeber einer alpinen Weltmeisterschaft. Damals ging Saalbach als Sonnen-WM in die Geschichte ein. Gefahren wird, um die Logistik zu vereinfachen, ausschließlich auf den Pisten am Zwölferkogel. Dort bietet das Stadion bis zu 15.000 Zuschauern beste Sicht auf den Zielhang.

Los geht's am 4. Februar mit der Eröffnungsfeier und dem ersten Wettbewerb. Das letzte Rennen um Edelmetall findet am 16. Februar statt.

Was ist neu?

Neu im Programm ist die Team-Kombination. Sie besteht aus Abfahrt und Slalom und wird jeweils bei den Männern und Frauen ausgetragen. Jeweils zwei Athleten oder Athletinnen einer Nation werden ein Duo bilden. Ein Partner tritt in der Abfahrt an, der andere am selben Tag im Slalom. Die Zeiten beider Läufe werden addiert, das schnellste Team gewinnt.

Im Programm fehlen wird die Alpine Kombination im Einzel, außerdem werden die Parallel-Wettbewerbe der Männer und Frauen gestrichen.

Die Zieleinfahrt im österreichischen Saalbach

Wie viele Rennen stehen an?

Insgesamt werden elf WM-Titel vergeben - je fünf bei den Frauen und Männern sowie einer im Teamevent. Eröffnet werden die Kämpfe um die Medaillen mit dem Mannschaftsevent - dem Parallel-Rennen. Es folgen die Abfahrts-Rennen und der Super-G. Dann stehen die Technik-Disziplinen auf dem Programm. Am Sonntag, den 16. Februar kurven die Männer zum Abschluss ihr Podest im Slalom aus. Danach geht es zur Schlussfeier.

Welche deutschen Skirennläufer sind dabei?

Der Deutsche Skiverband hat zwölf Athletinnen und Athleten für die WM nominiert und sich aufgrund der hohen Anzahl verletzter Athletinnen und Athleten bei der Nominierung nicht ausschließlich und strikt nach der WM-Norm (1x8 oder 2x15 im Weltcup) gehalten.

Frauen



Emma Aicher (SC Mahlstetten)

Lena Dürr (SV Germering)

Fabiana Dorigo (TSV 1860 München)

Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf)

Kira Weidle-Winkelmann (SC Starnberg)



Männer



Romed Baumann (WSV Kiefersfelden)

Anton Grammel (SC Kressbronn)

Fabian Gratz (TSV Altenau)

Simon Jocher (SC Garmisch)

Jonas Stockinger (SC Herzogsreut)

Linus Straßer (TSV 1860 München)

Luis Vogt (SC Garmisch)

Wie stehen die Chancen für die Deutschen?

Im Slalom machen sich die Deutschen berechtigte Hoffnungen auf Medaillen. Die Edeltechniker Lena Dürr und Linus Straßer haben das Zeug, im Slalom auf das Podest zu fahren. Speedspezialistin Kira Weidle-Winkelmann hat 2021 schon einmal WM-Silber gewonnen, eine erneute Medaille wäre nach dem aktuellen Saisonverlauf schon eine Überraschung. Sollte Allrounderin Emma Aicher auf das Siegertreppchen fahren, könnte man gar von einer Sensation reden.

Wer sind die Favoriten?

Bei den Männern dominiert Marco Odermatt. Nach einem Stotterstart ist der Schweizer in Schwung gekommen und regelmäßig zu Gast auf dem Podest. Er könnte zum Medaillenhamster werden und hat gleich vier Siegchancen: Im Riesenslalom, Abfahrt, Super-G und Team-Kombination könnte es Gold geben.

Allerdings ist die Schar der Konkurrenten groß: Manuel Feller, Vincent Kriechmayr, Franjo von Allmen, Alexis Monney, Stefan Rogentin, Loic Meillard oder Fredrik Möller ist alles zu zutrauen. Auch im Slalom ist das Feld der Medaillenkandidaten groß. Clement Noel, Lucas Pinheiro Braathen, Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath, Timon Haugan und Alexander Steen Olsen ist allensamt WM-Gold zuzutrauen.

Schweizer Traumpaar für die Team-Kombination? Marco Odermatt (l.) und Loic Meillard

Geht es um die Favoritin, fällt natürlich der Name Mikaela Shiffrin. Allerdings kommt der US-Star aus einer Verletzung. Wie gut sie schon wieder ist, wird sich zeigen. Im Slalom und Riesenslalom steht sie aber als heiße Medaillenkandidatin im Starthäuschen. Mit Federica Brignone und Sofia Goggia (beide Italien) ist in allen Disziplinen außer dem Slalom zu rechnen. Beim Tanz durch den Stangenwald sollte man auch das kroatische Supertalent Zrinka Ljutic auf der Rechnung haben.

Wer sind die Titelverteidiger?

Abfahrt: Marco Odermatt (Schweiz) / Jasmine Flury (Schweiz)

Super-G: James Crawford (Kanada) / Marta Bassino (Italien)

Riesenslalom: Marco Odermatt (Schweiz) / Mikaela Shiffrin (USA)

Slalom: Henrik Kristoffersen (Norwegen) / Laurence St-Germain (Kanada)

Alpine Kombi: Alexis Pinturault (Frankreich) / Federica Brignone (Italien)

Parallelrennen: Alexander Schmid (Deutschland) / Maria Therese Tviberg (Norwegen)

Team: USA

Wie sieht der Zeitplan aus?

Wie kann man die Ski-WM bei sportschau.de verfolgen?

Die ersten Entscheidungen sehen Sie live im Ersten und bei sportschau.de. Ab Dienstag (11. Februar) übernimmt das ZDF. Von allen Entscheidungen bietet sportschau.de Live-Ticker an.