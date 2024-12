Ski Alpin Bedingungen perfekt: Speedfahrer bereit für die "Bird of Pray" Stand: 05.12.2024 12:07 Uhr

Für die Speedfahrer stehen in Beaver Creek die ersten Rennen an. Die Voraussetzungen auf der Raubvogel-Piste "sind perfekt", sagt Romed Baumann.

Am Wochenende ist es endlich auch für die Speedfahrer so weit. In Beaver Creek können sie sich am Freitag (19 Uhr/Livestream) bei der Abfahrt und am Samstag (18 Uhr/Livestream) beim Super-G zum ersten Mal mit der Konkurrenz messen und schauenn, wo sie stehen und wo für eine erfolgreiche Wintersaison vielleicht noch nachgeschärft werden muss. Am Sonntag steht mit dem Riesenslalom zudem noch ein Technikrennen auf dem Terminplan.

"Gut, dass die Saison wieder losgeht", sagt Romed Baumann, der letzte noch verbliebene Erfolgsfahrer im kleinen deutschen Speedteam. Der 38-Jährige hat nach den Rücktritten von Thomas Dreßen und Josef Ferstl sowie der Erkrankung von Andreas Sander die Führungsrolle inne.



Baumann schaut optimistisch auf die anstehenden Aufgaben auf der Raubvogel-Piste, denn "die Voraussetzungen hier in Beaver Creek sind perfekt". Die Birds of Prey sei "im Vergleich zu den vergangenen Jahren anders präpariert und sehr cool zu fahren". Allerdings müsse man viele Passagen "taktisch angehen und dabei trotzdem voll attackieren. Es ist wie immer eine schwere Abfahrt".

Jocher: "Die Sprünge gehen recht weit"

Neben dem früheren WM-Zweiten gehen für den Deutschen Skiverband Jacob Schramm, Luis Vogt und Simon Jocher an den Start. Jocher hatte im Training schon ein gutes Gefühl auf der Strecke. Aber "die Sprünge gehen recht weit, da bin ich gespannt, ob die Rennleitung vielleicht noch die eine oder andere Anpassung vornimmt". Denn "im Steilhang bekommt man hier und da etwas Luft unter die Ski, und man muss deshalb etwas taktischer fahren, um die Schwünge optimal ansetzen zu können".

Luitz feiert Comeback

Im Riesenslalom feiert Stefan Luitz am Sonntag (18.00/21.00 Uhr im Stream) nach seiner Handverletzung sein Comeback, dazu wurden Parallel-Weltmeister Alexander Schmid, Anton Grammel, Fabian Gratz und Jonas Stockinger nominiert.

mla/dsv