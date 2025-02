Alpine Ski-WM 2025 Baumann/Straßer treten in der Team-Kombination an Stand: 11.02.2025 15:31 Uhr

Bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm steht am Mittwoch (12.2.2025, ab 10 Uhr im Live-Ticker) erstmals die Team-Kombination für die Männer auf dem Programm. Für den DSV gehen Romed Baumann und Linus Straßer an den Start.

Von Nicole Hornischer

Emma Aicher und Lena Dürr haben in der Team-Kombination am Dienstag (11.2.2025) dramatisch eine mögliche Medaille verpasst. Wie schlagen sich die DSV-Männer? Beim Frauen-Wettbewerb trat der Deutsche Skiverband mit zwei Teams an: Neben Aicher/Dürr waren auch Kira Weidle-Winkelmann und Jessica Hilzinger am Start. Bei den Männern wird es nur ein Team geben: Romed Baumann startet in der Abfahrt, Linus Straßer absolviert den Slalom.

DSV hat nicht genügend Top-Fahrer

Denn die Dichte im Männer-DSV-Team ist sowohl im Speed- als auch im Technikbereich dünn. Bei der WM in Saalbach-Hinterglemm waren Romed Baumann, Simon Jocher und Luis Vogt von Top-Ten-Leistungen weit entfernt. Im Slalom-Weltcup ist Linus Straßer der einzige DSV-Starter, der für Punkte sorgt. Nur Anton Tremmel konnte noch magerer neun Punkte holen.

Schweiz mit von Allmen/Meillard Top-Favorit

Eine Medaille des DSV-Duos wäre eine Überraschung. Denn die Konkurrenz hat es in sich: Vor allem die Schweizer zählen zu den Top-Favoriten. Zwar verzichtet ihr Super-Star Marco Odermatt zu Gunsten des Riesenslaloms an den Start, aber dafür schicken die Eidgenossen unter anderem den frischgebackenen Abfahrtsweltmeister Franjo von Allmen zusammen mit Loic Meillard, Dritter der Slalom-Wertung, ins Rennen.

Bei den Gastgebern kämpfen unter anderem Abfahrts-Vizeweltmeister Vincent Kriechmayr und der Sieger der Slalom-Gesamtwertung des vergangenen Winters, Manuel Feller, um Medaillen.