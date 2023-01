Skeleton-WM in St. Moritz Dämpfer für Grotheer und Jungk - WM-Debütant überrascht Stand: 26.01.2023 12:36 Uhr

Auf der Natureisbahn in St. Moritz haben die deutschen Skeleton-Piloten im Kampf um den WM-Titel 2023 einen Dämpfer kassiert. Olympiasieger Christopher Grotheer und der Olympia-Zweite Axel Jungk minimierten ihre Chancen auf eine Medaille schon im ersten Lauf. Zur Halbzeit liegt damit kein deutscher Skeletoni auf Podestkurs. Ein gutes Debüt gelang am Donnerstag (26.1.23) Junioren-Weltmeister Cedric Renner.

Enttäuschender Wettkampf für die deutschen Mitfavoriten um die WM-Medaillen. Christopher Grotheer hatte im ersten Lauf gepatzt und war als Achter schon fast eine Sekunde hinter dem Führenden Matt Weston zurückgelegen. " Das ist sehr ernüchternd, eine Riesenenttäuschung ", sagte Grotheer: "I ch bin amtierender Weltmeister und Olympiasieger und gurke hier wie ein übelster Amateur runter ".

Auch Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg unterlief in der Natureisbahn von St. Moritz ein folgenreicher Fehler. Der 31-Jährige hatte seinen Schlitten beim Start aus der Spur geschoben, deshalb fehlten ihm schon fast zwei Sekunden auf die Bestzeit des Briten.

Weston auf Goldkurs, Grotheer müsste zaubern

Grotheer, 2021 und 2022 noch Weltmeister in Altenberg, gelang auch im zweiten Lauf keine saubere Fahrt. Er habe sich nach dem schwachen ersten Lauf "einiges vorgenommen für den zweiten, aber der untere Teil war wieder eine Katastrophe, so schlecht. Dann reicht es einfach nicht für mehr, muss ich ganz ehrlich sagen." Der 30-Jährige rückte damit auf Rang sieben vor. 1,91 Sekunden fehlen Grotheer jetzt auf den deutlich führenden Mitfavoriten Weston.

Auf Rang zwei liegt zur Halbzeit der Italiener Amedeo Bagnis. Westons Teamkollegen Marcus Wyatt ist Dritter. Für Jungk, in Peking 2022 noch zu Silber gerast, endete der Wettkampf-Tag dagegen auf einem enttäuschenden 18. Zwischen-Rang (+3,05).

Juniorenweltmeister mit starkem Debüt

Juniorenweltmeister Cedric Renner vom RC Berchtesgaden erfüllte beim WM-Debüt dagegen die Erwartungen und hatte sich als Neunter zunächst in eine gute Ausgangsposition gebracht. Zwar rutschte er im zweiten Lauf auf Rang elf (+2,05) ab, geht aber als zweitbester deutscher Starter in die Entscheidung, die am Freitag ab 9 Uhr in St. Moritz fällt.

Felix Keisinger vom WSV Königssee liegt auf Rang 13. (+2,58) und damit ebenfalls noch vor dem bereits aussichtslos zurückliegenden Olympia-Zweiten Jungk.