Skeleton-WM in St. Moritz Kreher greift im Eiskanal überraschend nach WM-Gold Stand: 26.01.2023 16:35 Uhr

Bei der WM in St. Moritz bahnt sich eine Überraschung an. Susanne Kreher ist zur Halbzeit überraschend auf Goldkurs. Die Skeleton-Pilotin vom BSC Sachsen Oberbärenburg führt nach zwei von vier Läufen die Konkurrenz an. Doch auch für Titelverteidigerin Tina Herrmann und Jacqueline Lölling ist Edelmetall noch möglich. Die Entscheidung fällt am Freitag ab 13.30 Uhr.

Auf der Natureisbahn in St. Moritz erwischte Susanne Kreher, die im Weltcup bislang noch keinen Sieg feiern konnte, den besten Start im deutschen Quartett. Die 24-Jährige übernahm gleich im ersten von vier Läufen die Führung. Titelverteidigerin Tina Hermann nahm als drittschnellste (+0,35 Sek) hinter der Niederländerin Kimberley Bos (+0,11) den Kampf um Edelmetall auf. Jacqueline Lölling (+0,57) war Sechste. Olympiasiegerin Hannah Neise hatte als 15 allerdings schon 1,33 Sekunden Rückstand eingefahren.

Kreher verteidigt Führung, Herrmann rutscht ab

Doch noch ist nichts entschieden. Schon der zweite Durchgang brachte Veränderungen ins Feld. Kreher blieb mit der Zwischenstand von 2:16.38 Minuten souverän an der Spitze. Hinter ihr brachten sich mit Mirela Rahneva (+0,39) und Jane Channell (+0,50) jedoch zwei Kanadierinnen in Position.

Weltmeisterin Hermann büßte dagegen Plätze ein. Ihr Rückstand wurde zwar minimal größer, doch als Halbzeit-Fünfte fehlen ihr nur 9 Hundertstel Sekunden auf einen Podestplatz. Auch Lölling (RSG Hochsauerland) hat als Siebte die Medaillenränge im Blick. Nur für Neise (13.) wird es wohl schwierig. Ihr fehlen schon 2,25 Sekunden auf die Bestmarke von Teamkollegin Kreher.