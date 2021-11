Grotheer fährt zum Saisonauftakt gleich aufs Podium

"The Russian Rocket" mit Aufholjagd

Doch der Sieg ging an Alexander Tretiakov - "the Russian Rocket". Der Russe, im ersten Lauf 0,10 Sekunden hinter Dukurs auf Platz vier, legte im zweiten Lauf eine sehr guten Start hin - und ließ alle weiteren Fahrer hinter sich. Sein Vorsprung im Ziel auf Dukurs betrug 0,07 Sekunden.

Grotheer, der auch schon letztes Jahr einen dritten Platz in Innsbruck schaffte, zeigte im zweiten Lauf ein paar kleine Wackler und verlor Zeit auf Tretiakov - am Ende hatte er als Dritter 0,16 Sekunden Rückstand. " Ich bin mit dem Podest super zufrieden. Ich habe die Woche etwas gekränkelt und fühle mich nicht so spritzig, dafür waren die Startzeiten ganz gut", sagte der Oberhofer.

Auf dem undankbaren vierten Platz landete Vize-Weltmeister Axel Jungk. Der Dresdner touchierte die Bande und verlor so Zeit (+0,34 Sek.). Alexander Gassner, der das vorolympische Rennen in Peking gewonnen hatte, wurde Achter (+0,57 Sek.).

Olympia-Qualifikaton im Blick

Die deutschen Skeletonis wollen so schnell als möglich die Qualifikation für die olympischen Winterspiele in Peking schaffen. Die Olympiakriterien sehen dabei so aus: Zweimal Platz eins bis drei oder dreimal Platz eins bis acht. Außerdem gibt es noch einen Quotenplatz: Die besten zwei Nationen nach der Punkteliste dürfen mit drei Athleten zu den Spielen fahren.

nho/dpa/sid | Stand: 19.11.2021, 12:30