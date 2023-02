Skeleton-Finale in Sigulda Hermann vor Sieg im Gesamtweltcup Stand: 17.02.2023 15:27 Uhr

Skeleton-Pilotin Tina Hermann steht kurz vor ihrem zweiten Sieg im Gesamtweltcup. Beim Saisonfinale am Freitag (17.02.2023) im lettischen Sigulda liegt die 30-Jährige zur Halbzeit in Führung. Ihre ärgste Konkurrentin im Kampf um die Kristallkugel patzte.

Auf der 1,2 Kilometer langen Bahn erwischte Hermann im ersten Durchgang zwar keinen guten Start, konnte aber mit ihren herausragenden Fähigkeiten als Pilotin glänzen. Die 30-Jährige vom WSV Königssee traf die Kurven sauber und erhöhte die Geschwindigkeit sukzessive. Mit zwischenzeitlich 118,4 km/h raste sie den Eiskanal hinunter und musste dabei nur wenig korrigieren. 0,17 Sekunden beträgt ihr Vorsprung auf die Kanadierin Mirela Rahneva, auf Rang drei liegt die Britin Brogan Crowley (+0,28 Sekunden).

Hermanns ärgste Verfolgerin im Gesamtweltcup, Kimberley Bos, erwischte keine gute erste Fahrt. Schon in der ersten Kurve baute die Niederländerin einen leichten Fehler ein und verlor Zeit. Mit einer weiteren Berührung der Bande im Mittelteil der Bahn verpasste sie es, Druck auf Hermann vor dem zweiten Lauf aufzubauen. Bei Rang acht und 0,55 Sekunden Rückstand braucht Bos entweder ein kleines Wunder oder einen groben Patzer ihrer Konkurrentin, um diese noch vom Thron zu stoßen.

Kreher und Neise müssen sich strecken

Einen Platz vor Bos liegt Susanne Kreher. Die Überraschungs-Weltmeisterin kam zum Start zwar vielversprechend weg, konnte im Eiskanal aber nicht die erhoffte Geschwindigkeit entwickeln. Ihr Rückstand auf das Podest beträgt bereits 0,2 Sekunden. Hannah Neise belegt momentan Rang neun. Die Olympiasiegerin steigerte sich zwar nach durchwachsenem Start, liegt aber bereits über eine halbe Sekunde hinter der Spitze und hat knapp drei Zehntelsekunden Rückstand auf das Treppchen.

Enges Rennen um den Gesamtweltcup

Hermann hatte vor dem die Saison abschließenden Wettkampf 1.397 Weltcuppunkte auf dem Konto. Ihr Vorsprung auf Titelverteidigerin Bos beträgt 27 Zähler. Auch Rahneva (1.339 Punkte) und Kreher (1.300 Punkte) haben theoretisch noch Chancen auf den Gesamtsieg.

Für Hermann wäre es nach 2015/16 der zweite Erfolg in der Gesamtwertung. In den vergangenen fünf Jahren war sie fünfmal in Folge auf Platz zwei gelandet. Damit dürfte die vierfache Einzelweltmeisterin auch die für sie etwas enttäuschende WM im Januar mit Platz fünf vergessen machen.