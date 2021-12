Erstmals in diesem Weltcup-Winter steht Deutschlands Top-Athletin Tina Hermann nicht auf dem Podest. Beim Skeleton-Weltcup der Frauen im lettischen Sigulda belegte die 29-Jährige, die zuletzt bei den beiden Heim-Weltcups in Altenberg triumphiert und in Winterberg den zweiten Platz belegt hatte, den sechsten Platz.

Ihren ersten Saisonsieg feierte die Österreicherin Janine Flock, die 0,53 Sekunden vor Hermann ins Ziel kam. Zweite wurde Yulia Kanakina aus Russland vor der Gesamt-Weltcupführenden Kimberley Bos aus den Niederlanden.