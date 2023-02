Weltcup in Innsbruck-Igls Deutsche Skeleton-Frauen weit zurück Stand: 10.02.2023 13:50 Uhr

Deutschlands Skeleton-Frauen haben beim Weltcup in Innsbruck-Igls keinen Podestplatz erreicht. Als entscheidend erwies sich die Bahnstruktur.

Skeleton auf der Eisbahn in Innsbruck-Igls - das heißt vor allem: gut starten und dann diese Geschwindigkeit nach unten nutzen, denn die Abstände bleiben oft gering.

Schlecht erwies sich am Freitag (10.02.2023) daher für die deutschen Frauen Susanne Kreher, Tina Hermann und Hannah Neise, dass sie fahrerisch zu den besten der Welt gehören, am Start aber ihre Probleme haben. So verpassten sie schon im ersten Durchgang eine Top-Fünf-Platzierung und landeten am Ende auf den Rängen sieben (Kreher), zehn (Hermann) und elf (Neise).

Bos liefert dank Bahnrekord furiose Aufholjagd

Am besten bewältigte die Bahn in Österreich die Niederländerin Kimberly Bos - nach einer furiosen Aufholjad. Sie gewann mit 0,28 Sekunden Vorsprung vor der noch nach dem ersten Durchgang führenden US-Amerikanerin Hallie Clarke und der Belgierin Kim Meylemans (0,33 Sekunden zurück).

Die Weltklassefahrerin Bos war nach dem ersten Lauf gerade einmal Elfte. Im zweiten Lauf gleang ihr dann aber eine Gala-Fahrt - samt Bahnrekord von 52,87 Sekunden. So zog sie noch an zehn Athletinnen vorbei, unter anderem auch an den drei deutschen.

Cheftrainer Baude mit Start-Vorahnung

Damit hatte sich auch eine Vermutung des Bundestrainers bewahrheitet: "Das wird vermutlich ein sehr schnelles Rennen", hatte Christian Baude bereits vorab gesagt - und gerade bezüglich der Startzeiten eingeschränkt: "Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren haben wir da sehr starke Konkurrenten am Start, die sehr schnell starten können und die die Bahn gut im Griff haben."

So war es dann bei den Frauen am Mittag auch. Deutschlands Fahrerinnen schafften es auch bei den Startzeiten in beiden Läufen nicht unter die besten neun. Am schnellsten zeigte sich noch Kreher, die sich vor zwei Wochen den WM-Titel in St. Moritz sicherte. Für die Niederländerin Bos war der schnelle Start wiederum der Grundstock zu ihrem Erfolg.