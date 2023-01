Skeleton Neise krönt sich erneut zur Junioren-Weltmeisterin Stand: 13.01.2023 14:34 Uhr

Hannah Neise ist bei Junioren-Weltmeisterschaften im Skeleton mal wieder zum Titel gerast. Wie schon vor drei Jahren war sie in Winterberg nicht zu schlagen. Ihr Erfolg hat auch Auswirkungen auf die "große" WM in St. Moritz.

Mit zwei Laufbestzeiten hat sich Hannah Neise am Freitag (13.01.2023) zum zweiten Mal in ihrer Karriere zur Junioren-Weltmeisterin gekrönt. Die 22-Jährige, die im Vorjahr auch als erste deutsche Fahrerin Olympiagold gewinnen konnten, gewann - wie schon im Jahr 2019 - im sauerländischen Winterberg mit einer Gesamtzeit von 1:55,68 Minuten vor den beiden Britinnen Tabitha Stoecker (+0,45 Sekunden) und Freya Tarbit (+0,56 Sek.). Hanna Staub aus Sonneberg wurde Fünfte.

Dank des Triumphes von Neise darf der deutsche Skeleton-Verband bei der WM in St. Moritz (26. bis 29. Januar) im Frauen-Rennen mit vier statt drei Fahrerinnen an den Start gehen. Damit könnte auch Jacqueline Lölling beim Saisonhöhepunkt an den Start gehen. Sie hatte ihren Platz im Weltcup vor der Saison an Susanne Kehrer verloren.