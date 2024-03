Shorttrack-WM in Rotterdam Lisa Eckstein als 17. beste Deutsche bei Shorttrack-WM Stand: 17.03.2024 20:09 Uhr

In Abwesenheit der mehrfachen EM-Medaillengewinnerin Anna Seidel haben die deutschen Shorttracker bei der WM die vorderen Plätze klar verpasst. Mit Lisa Eckstein schaffte es nur eine Athletin in ein Viertelfinale.

Die Dresdnerin Lisa Eckstein hat es bei der Shorttrack-WM in Rotterdam als einzige aus dem deutschen Team in einen der Endläufe geschafft. Die 23-Jährige qualifizierte sich am Sonntag (17.03.2024) über 1.000 Meter für das Viertelfinale.

Eckstein nach erster WM "sehr zufrieden"

Hier schied Eckstein bei ihrer WM-Premiere zwar aus. Zufrieden war Eckstein aber dennoch: "Ich bin sehr glücklich, dass ich mich qualifizieren konnte und so unter den besten 20 bei meiner ersten Weltmeisterschaften war" , sagte sie im ZDF und lobte dabei das frenetische niederländische Publikum in Rotterdam: "Und das bei so einer Kulisse. Von daher bin ich sehr zufrieden mit meiner Leistung."

Deutsche Staffeln auf Rang zehn und zwölf

Auch in der Staffel und in der Mixed-Staffel scheiterte Eckstein jeweils im Viertelfinale: In der 3.000-Meter-Staffel der Frauen wurde Eckstein gemeinsam mit Paula Kuhnt Torzewski, Betty Möske und Svea Rothe Zehnte im Feld der zwölf Teams. In der Mixed-Staffel belegten Eckstein und Möske mit Robin Bendig und Yanghun Ben Jung Rang zwölf bei zwölf Starterteams. Eine Männer-Staffel war nicht am Start.

In den Einzelrennen schieden alle anderen Deutschen vorzeitig aus. Die beste Einzelplatzierung bei den Männern erreichte Yanghun Ben Jung als 21. über 500 Meter.

Beste Deutsche Anna Seidel lässt Saison aus

Die mehrfache EM-Medaillengewinnerin Anna Seidel war bei der WM in Rotterdam nicht am Start. Die Dresdnerin hatte wegen Erschöpfungssymptomen im vergangenen September erklärt, sie wolle in dieser Saison aussetzen.

Gastgeberinnen jubeln - ein WM-Titel geht nach Europa

Die WM-Titel gingen zumeist nach Nordamerika oder Asien: Bei den Frauen gewannen Gilli Kim (Südkorea) über 1.500 Meter, Kim Boutin aus Kanada über 500 Meter und Kristen Santos-Griswold aus den USA über 1.000 Meter. Bei den Männern gewann der Chinese Long Sun über 1.500 Meter, sein Landsmann Xiaojun Lin über 500 Meter. Der Sieg über 1.000 Meter ging an den Kanadier William Dandjinou.

Die Niederländerinnen bejubeln den Sieg in der Frauen-Staffel.

In der 5.000-Meter-Staffel der Männer triumphierte China ebenso wie in der Mixed-Staffel. Einzig in der 3.000-Meter-Staffel der Frauen gab es europäischen Siegerjubel: Die niederländischen WM-Gastgeberinnen Selma Poutsma, Yara van Kerkhof, Michelle Velzeboer und Xandra Velzeboer setzten sich in einem packenden Finale über 3.000 Meter gegen die USA und Kanada durch.