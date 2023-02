Shorttrack Enttäuschender Weltcup-Abschluss für deutsches Team Stand: 12.02.2023 17:52 Uhr

Das deutsche Team ist in den letzten Weltcup-Rennen der Saison nicht vom Glück verfolgt gewesen. In Dordrecht fanden die Finals ohne Anna Seidel und Co. statt.

Einen Monat vor den Weltmeisterschaften in Seoul haben die deutschen Shorttracker einen Enttäuschung erlebt. Anna Seidel sowie Myeongbi und Yanghun Ben Jung mussten in ihren Disziplinen schon zeitig die Segel streichen.

Seidel erhielt in ihrem Viertelfinallauf über 1.000 Meter eine Strafe und wurde damit auf den letzten Platz versetzt. Im Finale sicherte sich die Kanadierin Courtney Sarault den Sieg vor Gilli Kim (Korea) und Suzanne Schulting (Niederlande).

Jung verpasste in ihrem Hoffnungslauf über 500 Meter den Sieg und verpasste damit den Einzug ins Viertelfinale. Ihr Bruder Yanghun Ben würde über die gleiche Distanz bei den Männer wie Seidel mit einer Strafe belegt. Über die 1.000 Meter schaffte es Robin Bendig nicht über den Hoffnungslauf hinaus.