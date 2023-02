Shorttrack-Weltcup Seidel verpasst Finaleinzug in Dordrecht Stand: 11.02.2023 17:46 Uhr

Eine knappe Woche nach ihrem zweiten Platz beim Heim-Weltcup in Dresden musste Anna Seidel einen kleinen Rückschlag hinnehmen. In den Niederladen war im Halbfinale Schluss.

Anna Seidel hat beim letzten Shorttrack-Weltcup des Winters in Dordrecht (Niederlande) am Samstag (11.02.2023) den Einzug ins Finale über die 1.500 Meter verpast. Nach einem Sturz in der Endphase ihres Halbfinals waren ihre Hoffnungen auf den Einzug in den Endlauf dahin. Seidel wurde schließlich als 16. gewertet. Der Sieg ging an die Belgierin Hanne Desmet vor Suzanne Schulting aus den Niederlanden.

Eckstein und Jung verpassen Halbfinals

Lisa Eckstein musste als zweite deutsche Starterin über die 1.500 Meter nach Rang vier in ihrem Viertelfinale in den Hoffnungslauf, schied da aber drei Runden vor dem Ende aus. Auch für Myeongbi Jung war es kein guter Tag: Über die 1.000 Meter konnte sie nicht mit der Konkurrenz mithalten und war nach Rang sechs im ersten Hoffnungslauf ebenfalls raus.

Ebenfalls nichts zu holen war erwartungsgemäß in der Mixed-Staffel. Das deutsche Quartett schied bereits am Vortag als Letzter in seinem Viertelfinal-Lauf aus.

