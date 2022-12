Shorttrack Seidel in Almaty erneut auf dem Podium Stand: 18.12.2022 13:18 Uhr

Beim zweiten Weltcup in Almaty/Kasachstan ist die beste deutsche Shorttrackerin erneut auf das Podium gelaufen. Anna Seidel aus Dresden belegte im 1.000-m-Finale den dritten Platz. Vor der 24-Jährigen landeten die dreimalige Olympiasiegerin Suzanne Schulting aus den Niederlanden und Kristen Santos-Griswold (USA).

Am Samstag Fünfte über 1.500 Meter

Am Samstag war Seidel im Rennen über 1.500 m Fünfte geworden. Beim ersten der zwei Weltcup-Meetings in Kasachstan vor einer Woche war die dreimalige Olympiateilnehmerin über die 1.500-m-Distanz als Dritte aufs Podest gelaufen. Beim Weltcup in Salt Lake City/USA hatte Seidel zuvor über 1.500 m den zweiten Platz belegt. Im Gesamtweltcup liegt sie mit 434 Punkten auf Rang sieben.