Shortrack | EM Top-Form erneut bestätigt: Anna Seidel wird Dritte Stand: 14.01.2023 15:37 Uhr

Nach schwierigen Jahren ist Anna Seidel wieder oben auf. Bei der EM in Danzig wird sie über 1500 Meter Dritte.

Anna Seidel hat ihre starke Form erneut unter Beweis gestellt. Die Shorttrackerin fuhr bei der Europameisterschaft in Danzig über 1500 Meter auf Platz drei. In einem packenden Rennen musste sich die Dresdnerin (2:32.884) nur der Niederländerin Suzanne Schulting (2:32.756) und Hanne Desmet (2:32.781) aus Belgien geschlagen geben.

Der dritte Platz bestätigt die aktuell starke Form von Seidel. Nach zwei schwierigen Jahren, in denen sie immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, hat sich die 24-Jährige in diesem Jahr wieder zurück an die Weltspitze gekämpft. Neben Platz drei bei der EM lief Seidel in dieser Saison bereits dreimal auf ein Weltcup-Podium.