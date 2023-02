Shorttrack | Weltcup Anna Seidel läuft bei Heimweltcup in Dresden zu Silber Stand: 04.02.2023 17:51 Uhr

Am Samstag musste sie getröstet werden, einen Tag später lachte sie vor Glück: Shorttrackerin Anna Seidel hat einen Tag nach ihrer Disqualifikation beim Weltcup in ihrer Heimatstadt Dresden Silber über 1.500 Meter gewonnen.

Die 24-Jährige musste sich am Sonntag (05.02.2023) nur der südkoreanischen Weltcupführenden Gilli Kim geschlagen geben und lief zum vierten Mal in diesem Winter auf das Podest. Bei der EM in Danzig Mitte Januar hatte sich Seidel über diese Distanz Bronze gesichert.

Samstag: Nach Schubser raus

Über 1000 m war Seidel am Samstag nach einem Schubser im Viertelfinale disqualifiziert worden. Das Rennen gewann Seriensiegerin Suzanne Schulting aus den Niederlanden. Neben Seidel waren über die 1000 Meter noch Myeongbi Jung (Dresden/27.) und Betty Moeske (Rostock/30.) für die deutsche Mannschaft am Start.

