Deutsche Rodel-Teamstaffel verpasst Podest in Winterberg

Wo Licht ist, ist auch Schatten

Doch es gab nicht nur strahlende Gesichter bei den deutschen Athletinnen und Athleten in Winterberg, auch wenn die Erfolge das Gesamtbild bestimmen. Felix Loch etwa sucht nach seiner Corona-Zwangspause noch seinen Rhythmus und kann mit der Weltspitze aktuell nicht mithalten.

Die Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken stürzten im zweiten Lauf und schenkten so den möglichen Sieg her. Robin Geuke und David Gamm blieben auf ihrer Heimbahn weit hinter den Erwartungen zurück und schafften es nicht unter die besten zehn. Und auch bei den Frauen stürzte Dajana Eitberger, die somit vermutlich auch ihre Chance auf ein Olympia-Ticket hergab. Am Montag will Bundestrainer Nobert Loch seine Vorschläge für die Nominierung bekannt geben.

rho | Stand: 02.01.2022, 13:41