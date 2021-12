Rennrodeln | Weltcup Sprints in Innsbruck-Igls

Deutsche Rennrodler glänzen mit Podestplätzen in den Sprints

Vier Teilnahmen an der Siegerehrung zum Abschluss des Jahres: Bei den Sprints am Sonntag (19.12.2021) in Innsbruck-Igls sind den deutschen Schlitten ein Sieg und drei weitere Podestplätze geglückt. In dem verkürzten Format mit nur einem Lauf und einer späteren Zeitnahme war das Doppel Eggert/Benecken nicht zu schlagen.