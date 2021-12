Erst Schock, dann Jubel: Gemischte Gefühle bei deutschen Doppelsitzern

Die deutschen Rennrodler haben am Samstag (4.12.2021) auf der Olympiabahn von 2014 in Sotschi da weitergemacht, wo sie am letzten Wochenende aufgehört haben: mit Podestplätzen. Die Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken schrieben die Erfolgsgeschichte beim zweiten Sotschi-Weltcup mit dem zweiten Platz fort. Schneller waren nur die russischen Lokalmatadoren Andrej Bogdanow/Jury Prochorow.

Bei den Doppelsitzern gilt wie in jeder Beziehung: Wenn einer nicht mehr mitgeht, dann kracht es irgendwann. Sehr harmonisch waren einmal mehr Eggert/Benecken unterwegs. Schon nach dem ersten von zwei Läufen lagen sie knapp hinter den Russen auf dem zweiten Platz. Im Finale verteidigte das Erfolgsduo aus Thüringen diesen Platz dank einer perfekten Linie in den letzten drei Kurven. "Ich muss sagen, dass wir uns speziell im Vergleich zur vorherigen Woche in der zweiten Woche deutlich steigern, deutlich souveräner auf dem Schlitten auftreten konnten" , sagte Benecken: "Jetzt können wir uns auf Sonntag konzentrieren, und nochmal einen schönen, ordentlichen Lauf im Sprint runterfahren. Da geht es auch nochmal um 100 Punkte."

Wendl/Arlt zu fehlerhaft für das Podest

Tobias Wendl/Tobias Arlt, die in der Vorwoche auf den dritten Platz gerodelt waren und den Bahnrekord in Sotschi halten, landeten auf dem fünften Platz. Nach dem sechsten Rang im ersten Durchgang leisteten sie sich im Finale wieder einige Fehler, verbesserten sich aber noch auf Platz fünf, weil die Konkurrenz noch größere Schnitzer einbaute.

Geueke/Gamm sorgen für Schockmoment

Auch die eigenen Teamkollegen Robin Geueke/David Gamm - zur Halbzeit als Vierte noch auf Treppchenkurs - patzten. Die beiden Winterberger fuhren auf der anspruchsvollen Bahn zu hoch in eine Kurve ein und kippten um. Nahezu artistisch retteten sie sich auf den Schlitten und kamen mit blauen Flecken und viel Wut im Bauch ins Ziel. An eine gute Platzierung war nach diesem Schockmoment aber nicht mehr zu denken. Letztendlich stand Platz 15 in der Endabrechung zu Buche.