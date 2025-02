Rodeln in Yanqing Taubitz rast nach furiosem Finish zur Kristallkugel Stand: 22.02.2025 14:29 Uhr

Rodlerin Julia Taubitz hat ihren Sieg im Gesamtweltcup auf den letzten Drücker doch noch verteidigt. Ihre österreichischen Konkurrentinnen patzten im letzten Saisonrennen folgenschwer.

Nach drei Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften in Whistler hat sich Taubitz auch im Gesamtweltcup erneut die Krone aufgesetzt. Die 28-Jährige vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal fuhr am Samstag (22.02.2025) in Yanqing zu ihrem dritten Weltcup-Sieg in diesem Winter und fing damit noch die beiden Österreicherinnnen Madeleine Egle und Lisa Schulte in der Gesamtwertung ab.

Egle und Schulte patzen

Egle, die zu Saisonbeginn dominiert hatte, lag vor dem letzten Rennen noch mit 33 Punkten vor Taubitz in Führung, schaffte es in Yanqing aber nur auf Rang neun (+ 1,271 Sekunden) und musste die Deutsche im Gesamtweltcup vorbeiziehen lassen. Auch Schulte konnte als Sechste (+ 0,898) nicht mehr angreifen und fiel noch einen Platz in der Gesamtwertung zurück. Taubitz wiederum holte sich zum fünften Mal die Kristallkugel.

Auf der Olympiabahn von 2022 schaffte es auch Vize-Weltmeisterin Merle Fräbel als Dritte (+ 0,477) aufs Podest. Dennoch ärgerte sich die Thüringerin im Ziel, nachdem sie aufgrund einer späten Bandenberührung im zweiten Lauf noch der Schweizerin Natalie Maag (+ 0,443) den Vortritt lassen musste. Anna Berreiter kam mit deutlichem Rückstand (+ 1,560) als Zehnte ins Ziel, Melina Fabienne Fischer wurde 14. (+ 2,317).

Taubitz nutzt Steilvorlage

Taubitz hatte bereits nach dem ersten Lauf geliefert und sich einen Vorsprung von 0,266 Sekunden auf Teamkollegin Fräbel auf Platz zwei herausgefahren. Egle lag bereits zu diesem Zeitpunkt nur auf Rang neun, hatte satte 0,851 Sekunden Rückstand auf Taubitz und brauchte bereits ein kleines Wunder, um das Blatt doch noch einmal zu wenden. Auch Schulte, bis dato Gesamtweltcup-Zweite, lag als Achte bereits deutlich zurück.

Die beiden Österreicherinnen legten im zweiten Lauf zwar mit stabilen Fahrten nach, verloren nach ihren durchwachsenen Auftritten im ersten Durchgang aber dennoch Platz um Platz. Das Duo musste zudem auf einen Aussetzer von Taubitz hoffen. Diesen Gefallen tat die Deutsche ihre Konkurrentinnen allerdings nicht und brachte ihren Vorsprung mit einer erneut sauberen Fahrt ins Ziel.