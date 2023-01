Rennrodel-WM in Oberhof Sprint der Doppelsitzer - zweimal Gold und einmal Silber Stand: 27.01.2023 14:03 Uhr

Die Sprints der Doppelsitzer waren bei der WM in Oberhof in deutscher Hand. Bei den Frauen gab es Gold, die Männer sorgten für einen Doppel-Erfolg.

Das Duo setzte sich am Freitag im Sprint-Wettbewerb knapp vor den Teamkollegen Tobias Arlt und Tobias Wendl durch. Wendl/Arlt hatten 0,036 Sekunden Rückstand und durften sich so über SIlber freuen. Dritte wurden die Österreicher Yannick Müller und Armin Frauscher mit 0,069 Sekunden Rückstand.

Das dritte deutsche Duo, bestehend aus Hannes Orlamünder und Paul Gubitz, belegte in der Endabrechnung Platz sechs. Ihr Rückstand betrug etwas mehr als zwei Hunderstel. Für Eggert/Benecken war es die zweite Goldmedaille im Sprint-Wettbewerb nach 2019 in Winterberg. 2021 hatten sie am Königssee bei der letzten WM Bronze geholt.

Frauen holen ebenfalls Gold

Im Anschluss durften auch die deutschen Doppelsitzer-Frauen jubeln: Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal siegten beim Sprint vor den Österreicherinnen Selina Egle und Lara Michaela Kipp, die nur 16 Hunderstel Rückstand aufwiesen. Andrea Vötter und Marion Oberhofer aus Italien landeten mit 0,023 Sekunden Rückstand auf dem Bronze-Rang.

Die anderen deutschen Duos landeten auf den Rängen zehn und elf. Annika Krause und Magdalena Matschina wurden mit 0,499 Sekunden Zehnte. Direkt dahinter folgten Elisa-Marie Storch und Elia Reitmeier.