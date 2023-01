Sigulda | Staffel Mixed Deutsche Rodler sahnen ab Stand: 15.01.2023 14:14 Uhr

Das deutsche Rodel-Team holt bei der EM in Sigulda den nächsten Erfolg. In der Mixed-Staffel gewinnen sie Silber.

Erfolgreicher Abschluss für die Rodlerinnen und Rodler bei der EM in Lettland: Nach den Erfolgen von Tobias Wendl und Tobias Arlt im Doppelsitzer sowie dem Doppelerfolg von Anna Berreiter und Dajana Eitberger bei den Frauen sowie Max Langenhan bei den Männern war auch die Mixed-Staffel erfolgreich.

Das Duo Wendl/Arlt, Max Langenhahn und Berreiter holten in der Mixed-Staffel den zweiten Rang (+0.367 Sekunden). Nur das Team aus Lettland war vor heimischer Kulisse schneller unterwegs (2:13.142 Minuten). Der Weltcup in Sigulda wurde gleichzeitig als EM gewertet. Damit sicherten sich die Deutschen auch den Vizeeuropameistertitel. Platz drei belegten die Italiener (+0.774).

Loch: "Erfolgreiches Wochenende für alle"

In Abwesenheit von Bundestrainer Norbert Loch übernahm sein Sohn Felix als Dienstältester die Verantwortung: "Das war ein erfolgreiches Wochenende für das ganze Team", analysierte der Rodel-Rekordweltmeister im Duktus eines Trainers, "wir können zufrieden in Richtung WM aufbrechen." Die findet in zwei Wochen vom 23. bis 29. Januar in Oberhof statt.

