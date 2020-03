Repilow holt Kugel - Loch fällt vom Podest

Den Sieg sicherte sich der Russe Semjon Pawlitschenko mit einer Tausendstel-Sekunde vor dem Österreicher Jonas Müller. Roman Repilow wurde Dritter, freute sich aber.

Loch rutscht noch auf Platz vier ab

Was war das für eine Saison von Felix Loch. Der Weltmeister von 2019 schaffte es in elf Weltcuprennen nur zwei Mal auf das Podest, schaffte keinen einzigen Sieg. Bei der Weltmeisterschaft in Sigulda blieb Loch als Neunter weit hinter den Erwartungen zurück. Die Gründe sind laut Loch vielschichtig: "Das Material hat nicht ganz gestimmt. Die anderen haben aufgeholt und überholt. Heute bin ich einen großen Schritt zurückgegangen, zu Altbewährtem.“ Das war wohl die richtige Entscheidung. Denn in Königssee, beim Weltcup-Abschluss, lag der 30-Jährige nach dem ersten Lauf plötzlich in Führung. Nach einigen Patzern im zweiten Lauf wurde es der vierte Platz. "Es waren ein paar kleine Fehler, aber mit dem vierten Platz kann ich leben."

Repilow holt sich den Gesamtweltcup

Zwei Rennrodler konnten sich noch Hoffnungen auf den Gesamtsieg machen: Der Russe Roman Repilow lag mit 695 Punkte genau einen Zähler vor Dominik Fischnaller aus Italien. Repilow hatte beim vorletzten Weltcup in Winterberg wegen der katastrophalen Bahnbedingungen ausgelassen, so kam Fischnaller als Vierter bedrohlich nah heran. Und auch in Königssee hätte es packender nicht sein können. Nach dem ersten Lauf lag Repilow als Vierter hauchdünn vor seinem Konkurrenten. Dann im entscheidenden Lauf gelang dem Russen ein Toplauf, Rang drei reichte schließlich für den Sieg im Gesamtweltcup.