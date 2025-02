Rennrodel-WM in Whistler Goldparty in Kanada - Langenhan gewinnt vor Loch Stand: 09.02.2025 01:28 Uhr

Zweites Gold für Max Langenhan, elfte Medaille für Deutschland: Bei der Rodel-Weltmeisterschaft in Kanada schweben die Deutschen auf Wolke sieben.

Mit (mindestens) zwei Goldmedaillen im Gepäck wird Rodler Max Langenhan das idyllische Whistler verlassen. Nach seinem Sieg in der Einsitzer-Mixed-Staffel gewann der Kufenflitzer vom BRC 05 Friedrichroda auch die Einzelkonkurrenz - und zwar vor seinem Teamkollegen Felix Loch und dem Österreicher Nico Gleirscherer.

Für das deutsche Team war es bereits die elfte Medaille bei dieser WM. In der abschließenden Teamstaffel (2 Uhr, MEZ) könnte der Medaillenregen fortgesetzt werden.

Langenhan war im "Whistler Sliding Centre" auch mit gebrochenem Fuß in einer eigenen Liga unterwegs. Er lag schon im ersten Durchgang auf Goldkurs und verteidigte die Führung souverän. Langenhan, der sich den Fuß im Dezember gebrochen hatte, fuhr in beiden Läufen Bestzeit.

Loch jetzt WM-Rekordhalter

Mindestens genauso groß war der Jubel bei Felix Loch. Der Routinier, der in einer internen Ausscheidung die Qualifikation für die Einsitzer-Mixed-Staffel verpasst hatte, schob sich nach einem famosen zweiten Lauf noch auf den Silberrang und verdrängte Gleischerer. Loch hatte nur diesen einzigen Auftritt und lieferte brilliant ab. Der 35-Jährige gewann im Einsitzer seine elfte WM-Medaille. Der dreimalige Olympiasieger löste damit die italienische Rodel-Legende Armin Zöggeler als WM-Rekordhalter ab.

Nössler wieder auf dem Schlitten

Timon Grancagnolo (ESV Lok Chemnitz) wurde in der Endabrechung 14., David Nössler vom RSV Schmalkalden brachte im Einzel mit Platz 17 ein WM-Ergebnis in die Wertung hatte, hatte aber mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Nach seinem Drama und der Disqualifikation in der Einsitzer-Mixed-Staffel war zunächst unklar, ob der Nößler überhaupt noch mal starten kann.

Er hatte sich erst vor wenigen Wochen den Fuß gebrochen und war im Mixed nach harten Banden auf der Zielgeraden mit starken Schmerzen aus der Eisbahn geklettert. Trotzdem ging er an den Start - angesichts der körperlichen Probleme war er aber chancenlos.

Team-Staffel als krönender Abschluss?

Das ohnehin schon prall gefüllte Medaillenkonto könnte in der Nacht (ab 2 Uhr MEZ) noch einmal anwachsen. Zum Abschluss der Titelkämpfe greifen in der Teamstaffel Julia Taubitz, Max Langenhan, Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal und Hannes Orlamünder/Paul Gubitz nach Gold. Nach den bisherigen Vorstellungen stehen die deutschen Schlitten als klarer Topfavoriten am Start.