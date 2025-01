Langehan und Loch vorn Deutsche Rodler mit Doppelsieg in Oberhof Stand: 26.01.2025 12:48 Uhr

So langsam kommen die deutschen Rodler im Weltcup in Fahrt. Wie schon in Altenberg fuhren Max Langenhan und Felix Loch auch in Oberhof der österreichischen Konkurrenz weg.

Langenhan sicherte sich am Sonntag (26.01.2025) in 1:25,895 Minuten seinen zweiten Saisonsieg. Schon im ersten Lauf hatte der 25-Jährige die Bestzeit hingelegt. Platz zwei ging mit 0,239 Sekunden Rückstand an Loch. Dritter wurde der Österreicher Wolfgang Kindl (+0,362 Sekunden). Auch die Plätze vier bis sechs gingen an die Alpenrepublik, die in der Vorwoche bei der EM in Winterberg noch triumphiert hatte.

Mit Timon Grancagnolo schaffte es auf Platz neun ein weiterer Deutscher in die Top Ten. Marco Leger wurde 16.

Durch seinen Erfolg übernahm Langenhan mit 556 Punkten nach jetzt vier Rennen die alleinige Führung im Gesamt-Weltcup vor Gleirscher. Loch bleibt Dritter. Die deutschen Rodler und insbesondere Titelverteidiger Langenhan können nun mit viel Selbstvertrauen zu den Weltmeisterschaften nach Whistler/Kanada (6. bis 9. Februar) reisen.