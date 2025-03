Nordische Ski-WM Wellinger, Geiger und Raimund zeigen starke Qualifikation Stand: 01.03.2025 22:13 Uhr

Bei den Nordischen Ski-WM in Norwegen sind am Sonntag (17.00 Uhr) die krisengeplagten deutschen Skispringer im ersten Wettkampf gefordert. Andreas Wellinger, Karl Geiger, Philipp Raimund und der formschwache Pius Paschke gehören in Trondheim nach der Talfahrt in den vergangenen Wochen zwar nicht zu den ersten Medaillenanwärtern. Mit drei Top-Ten-Plätzen machten sie in der Qualifikation aber Hoffnung auf ein gutes Ergebnis.

Vorallem Wellinger, der bei der WM 2023 Silber von der Normalschanze holte, bestätigte am späten Samstagabend mit einem Sprung auf 105,5 Meter und Platz zwei, seine guten Trainingsleistungen und die gute Form. Bei der Landung wirbelte er die Faust, der Sprung hatte gepasst. Damit geht der 29-Jährige als größter Hoffnungsträger des Deutschen Skiverbandes (DSV) in die Entscheidung. Im Wettkampf will Wellinger das Resultat bestätigen.

Der Quali-Sieg ging an den Norweger Johann Andre Forfang. Vierschanzentourneesieger Daniel Tschofenig (AUT) wurde Dritter.

Geiger und Raimund überraschen mit Top Ten-Ergebnis

Überraschen konnte Karl Geiger, Bronzegewinner von Planica 2023, mit einem guten Flug. Sicher segelte der Oberstdorfer mit seinen 101,5 Meter durch die Qualifikation. Und schob sich als Fünfter noch vor die Topfavoriten Stefan Kraft (101m/7.) und Jan Hörl (100m/8.).

Bei Philipp Raimund wäre am Absprung mehr drin gewesen. Mit seinem Satz auf 100 Meter gelang ihm dennoch als guter Zehnter der sichere Einzug in den Wettbewerb am Sonntag. Für Pius Paschke lief es dagegen nicht ganz so gut. Der 34-Jährige landete schon nach 92 Metern, qualifizierte sich aber noch locker als 30..

