Nordische Ski-WM Wieder Medaillenhoffnung? Wellinger überzeugt im Training Stand: 28.02.2025 23:23 Uhr

Skispringer Andreas Wellinger hat bei der WM in Trondheim im einzigen offiziellen Training auf der Normalschanze überzeugt. Das macht Hoffnung nach zuletzt schwachen Ergebnissen des DSV-Teams.

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat bei der WM in Trondheim im einzigen offiziellen Training auf der Normalschanze überzeugt, der formschwache Pius Paschke sprang hingegen auch in Norwegen weit hinterher.

Wellinger belegte am Freitagabend in den drei Durchgängen die Plätze vier, zwei und zwei. In dieser Form könnte er am Sonntag um eine Medaille mitspringen. Am Samstag (20.30 Uhr) steht zunächst die Qualifikation an.

Auch Paschke, Geiger und Raimund dabei

Neben Wellinger gehen dann der weiter schwächelnde Paschke, Karl Geiger und Philipp Raimund an den Start. Vier der fünf Trainingsteilnehmer durfte Bundestrainer Stefan Horngacher nominieren, er entschied sich gegen Stephan Leyhe.

Wellinger hatte 2018 Olympia-Gold sowie 2017 und 2023 WM-Silber auf der kleinen Schanze geholt. In Trondheim trägt vor allem er die deutschen Hoffnungen auf eine gute Platzierung in den Einzelspringen. Einen guten Eindruck hinterließ im Granasen-Skizentrum auch Raimund mit den Plätzen drei, sieben und acht.

Paschke und Geiger schwach

Der fünfmalige Saisonsieger Paschke, zuletzt völlig außer Form, machte auch in Norwegen keinen Schritt nach vorne und belegte Rang 36, 27 sowie 21. Schwächster deutscher Starter war Geiger. Der 32-Jährige, 2021 Vizeweltmeister und 2023 WM-Dritter auf der Normalschanze, landete nur auf den Plätzen 28, 40 und 33, dennoch sprach ihm Horngacher das Vertrauen aus. Leyhe war als 26., 15. und 31. nur unwesentlich besser.