Nordische Ski-WM Zajc verzückt Planica, deutsche Skispringer erstmals ohne Medaille Stand: 03.03.2023 19:19 Uhr

Beim Skispringen der Männer von der Goßschanze von Planica haben die deutschen Athleten das Podest verpasst. Der Sieg ging an das Land der Gastgeber.

Die deutschen Skispringer sind erstmals bei der Ski-Weltmeisterschaft in Planica ohne Medaille geblieben. Beim Springen von der Großschanze war Markus Eisenbichler als Fünfter Bester aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher.

Den WM-Titel holte sich Timi Zajc, der mit 137,0 und 137,5 Metern in Planica den ersten WM-Titel für die Gastgeber gewann. Auf Rang zwei und drei kamen Ryoyu Kobayashi aus Japan (129,5 Meter/135,0 Meter) und Dawid Kubacki aus Polen (135,0 Meter/129,0 Meter).

video Nordische Ski-WM Das Skispringen der Männer in Planica - der 2. Durchgang Bei der Nordischen Ski-WM in Planica findet das Skispringen der Männer statt. Die Übertragung vom 2. Durchgang als Re-live. mehr

Eisenbichler fliegt in die Top 5

Die Frage, wer von den Deutschen am besten mit der ungewöhnlichen Großschanze in Planica am besten klarkommt, beantwortete Markus Eisenbichler mit Rang sechs. "Eisei", dem vom Bundestrainer Stefan Horngacher vor dem Springen attestiert wurde, dass ihm die schwierige Schanze am besten von allen deutschen Springern liegt.

Doch erneut konnte "Eisei" sein Potenzial nur in einem Sprung zeigen. Nach 131,0 Metern mit Rückenwind und verkürztem Anlauf sowie Rang sieben im ersten Durchgang flog er im Finale auf starke 136,0 Meter. Weil die Konkurrenz mit ebenfalls starken Sprüngen konterte, war mehr als Rang fünf am Ende aber nicht drin.

Markus Eisenbichler im Flug bei der Nordischen Ski-WM in Planica.

Geiger von fünf auf acht

Karl Geiger fiel nach Rang fünf im ersten Durchgang mit starken 137,5 Metern im Finale mit 133,5 Metern noch auf Rang acht zurück. Nach seinem ersten Sprung war Geiger noch unter den Top-Springern. Mit 7,2 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi und 4,2 Punkten auf Platz drei lag der Deutsche aber schon deutlich zurück. Im Finale konnte er dann nicht mehr angreifen.

Wellinger wird 13.

Für Andreas Wellinger war der Kampf um die Medaillenränge bereits nach dem ersten Durchgang vorbei. Der Olympiasieger von 2018, der auf der Normalschanze noch zu Silber flog und im Probedurchgang am Nachmittag als Fünfter noch bester Deutscher war, landete mit Rückenwind bereits nach 127,5 Metern. Rang zwölf aus dem ersten Durchgang verlor er mit 130,5 Metern im Finale noch einen Platz und landete auf dem 13. Platz.

Schmid fliegt auf Rang 17

Constantin Schmid sammelte im zweiten Durchgang Selbstbewusstsein für das Teamspringen am Samstag. Nach 127,5 Metern und Rang 20 bei seinem ersten Sprung verbesserte sich der 23-Jährige durch 130,0 Meter im Finale noch auf Rang 17. "Ich bin nicht ganz zufrieden. Der erste war viel zu spät" , sagte Schmid nach dem Springen in der Sportschau. "Für morgen gibt es noch ein bisschen zu tun."

video Nordische Ski-WM Constantin Schmid: "Wir haben da ganz heiße Eisen oben" Bei der Nordischen Ski-WM in Planica findet das Skispringen der Männer statt. Constantin Schmid im Sportschau-Interview. mehr

Horngacher: "Stolz auf die Jungs"

"Wir sind gut mitgesprungen. Es war von Anfang an klar, dass es schwer wird. Aber ich bin stolz auf die Jungs, speziell auf Markus" , sagte Bundestrainer Horngacher und blickte bereits auf das Teampringen am Samstag: "Wir haben uns in eine ganz gute Position für das Mannschaftsspringen morgen gebracht. Wenn wir den nächsten Schritt machen, ist viel möglich. Aber man sieht, wie eng das hier alles ist" , sagte der Österreicher in der Sportschau.

Siebte deutsche Skisprung-Medaille am Samstag?

In den bisherigen fünf Medaillenentscheidungen von Planica holten die Deutschen bereits sechs Medaillen in den Einzel- und Teamwettbewerben. Katharina Althaus gewann von der Normalschanze und wurde von der Großschanze Dritte, Wellinger und Geiger holten auf der Normalschanze Silber und Bronze. Im Mixed-Team und im Frauen-Team gab es Gold. Am Samstag (04.02.2023, ab 16.30 Uhr) im Teamspringen der Männer könnten die Deutschen die siebte Medaille holen.

Das gesamte deutsche Team holte bei der Nordischen Ski-WM bisher zwölf Medaillen. So erfolgreich waren die Langlaufer, Kombinierer und Skispringer noch nie bei Weltmeisterschaften.