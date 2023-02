Nordische Ski-WM Fink überrascht im Langlauf über 10 km Stand: 28.02.2023 13:51 Uhr

Langläuferin Pia Fink hat bei der Nordischen Ski-WM für eine kleine Überraschung gesorgt. Beim Sieg der US-Amerikanerin Jessie Diggings über 10 km kam die 27-Jährige unter die Top Ten.

Bei der Nordischen Ski-WM in Planica konnten die deutschen Langläuferinnen bei der Vergabe der Medaille nicht mit der Konkurrenz mithalten. An der Spitze hab es ein Fernduell zwischen Jessie Diggins und Frida Karlsson. Doch kurz vor Schluss zündete die US-Amerikanerin den Turbo und erkämpfte sich einen Vorsprung von 14 Sekunden auf die Schwedin und durfte über Gold jubeln. Bronze ging an Karlssons Landsfrau Ebba Andersson (+19,5 Sek.).

Fink in den Top Ten

Aus deutscher Sicht sorgte Pia Fink für eine Überraschung. Ihr bester Platz in dieser Distanz in dieser Disziplin war in diesem Jahr der 19. Rang. Fink teilte sich das Rennen gut ein, und wurde am Ende immer schneller. Im Ziel hatte sie 53,2 Sekunden Rückstand auf die Weltmeisterin. Mit Platz sieben erzielte sie das beste Ergebnis ihrer Karriere.

Nach dem rennen strahlte Fink: "Ich kann das gar nicht so richtig glauben. Eigentlich war eine Top-15-Platzierung mein Ziel. Zum Schluss habe ich alles gegeben, wa sich hatte" , sagte die 27-Jährige. " Pia hat ein tolles Rennen gemacht, hat es sich gut eingeteilt. Das war eine perfekte Strategie ", lobte Bundestrainer Peter Schlickenrieder Pia Fink im ZDF. Eine bessere WM-Platzierung hatte zuletzt Miriam Gössner 2013 als Vierte erzielt

Hennig verliert Zeit

Katharina Hennig, die die Sprint-Wettbewerbe ausgelassen hatte, ging das Rennen vorsichtig an und teilte ihre Kräfte ein. Doch nach 4,5 Kilomtern betrug ihr Rückstand bereits 26,2 Sekunden. Schnell war klar, dass es mit einer Medaille nichts werden wird. Am Ende wurde sie Elfte (+1:01,2). Im Dezember war sie im norwegischen Lillehammer über 10 km im Freistil auf Platz zwei gelaufen - obwohl sie den klassischen Stil favorisiert. "Das war mein zweitbestes Ergebnis dieses Jahr, damit kann ich zufrieden sein. Der Wettkampf hatte am wenigsten Priorität für mich. Ich freue mich vor allem über das starke Teamergebnis und Pias siebten Platz" , sagte die Oberwiesenthalerin.

Victoria Carl folgte auf dem 14. Rang, Sofie Krehl kam auf Position 31 in Ziel.