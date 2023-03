Nordische Ski-WM Kombi-"König" Eric Frenzel verzichtet auf letztes WM-Rennen Stand: 03.03.2023 13:09 Uhr

Er ist Rekordweltmeister und auch menschlich absolute Weltklasse: Eric Frenzel zeigt Größe und verzichtet auf die Entscheidung von der Großschanze.

Die letzte Entscheidung bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in der Nordischen Kombination geht ohne Eric Frenzel über die Bühne. Der 34-Jährige verzichtete am Freitag (3.3.2023) auf das Ausscheidungsspringen um einen der vier Plätze für die Entscheidung von der Großschanze am Samstag (Springen 10.30 Uhr, Skilanglauf 15.00 Uhr/live im Ersten).

Frenzel: "Druck von den anderen nehmen"

" Mit dem Medaillengewinn in der Staffel habe ich mein Ziel erreicht. Ich weiß, dass ich auf der Großschanze momentan nicht in der Lage bin, ganz oben reinzulaufen. Und das ist das, was zählt bei diesen Weltmeisterschaften ", sagte der 34-Jährige, der mit seinem Verzicht auch den Druck von den anderen Jungs nehmen wollte: " Die Jungs sollten entspannt in das Training gehen, um mit einem guten Gefühl und stark in den Wettkampf reingehen zu können. "

Lange bleibt ohne Einsatz

Während der dreimalige Saisonsieger Julian Schmid und Olympiasieger Vinzenz Geiger gesetzt waren, kämpften Johannes Rydzek, Manuel Faißt und Jakob Lange um die beiden weiteren Plätze. Rydzek und Faißt setzten sich durch. "Es war heute eindeutig" , sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch, "Jakob war doch deutlich zurück" .

Frenzels Abschied wird wahrscheinlicher

Der wahre Sieger schon vor dem Wettkampf heißt aber Frenzel. Noch im März will er über seine sportliche Zukunft informieren. Der Abschied wird immer wahrscheinlicher, der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Frenzel gewann am Mittwoch mit der Staffel Silber und damit die 18. WM-Medaille seiner Karriere. Damit zog er an der norwegischen Langlauf-Legende Björn Dählie vorbei uns ist nun alleiniger Rekordhalter unter den Nordischen Wintersportlern. Mehr geht nicht.

Mit seinem Verzicht zeigte der dreifache Familienpapa Größe - abseits der Schanze und Loipe.

Nordische Kombi in Planica Wieder Silber - nächste WM-Medaille für Kombinierer Vierter Wettkampf, vierte Medaille für die deutschen Nordischen Kombinierer. In der Staffel der Männer von der Großschanze gab es Silber - und für Eric Frenzel einen Rekord. mehr