Nordische Kombination Springen in Lahti abgebrochen - Schmid profitiert Stand: 21.03.2025 11:27 Uhr

Die Nordischen Kombinierer können das vorletzte Springen der Saison nicht zuende bringen. In Lahti muss Teil eins des Gundersen-Wettbewerbs abgebrochen werden.

Wegen der schwierigen Windbedingungen entschied die Jury, das Springen am heutigen Freitag (21.03.2025) abzusagen. Renndirektor Lasse Ottensen sprach am Funkgerät von "Safety first" ( "Sicherheit geht vor" ), die Bedingungen seien einfach zu wechselhaft für ein Springen, in dem die Gesundheit der Athleten nicht riskiert wird. Damit wird nun der provisorische Wettkampfsprung von Donnerstag gewertet, den Julian Schmid am besten bewältigte - der Deutsche geht deshalb später um 12.50 Uhr als Führender ins Rennen.

Lampartner und Yamamoto die ersten Verfolger

Der deutsche Kombinierer zeigte am Donnerstag den besten Sprung auf der Schanze und flog auf starke 126 Meter. Schmid geht mit einem Vorsprung von acht Sekunden auf Johannes Lamparter aus Österreich auf die Strecke, der Japaner Ryota Yamamoto ist mit 20 Sekunden Rückstand Dritter.

Auch Wendelin Thannheimer und Terence Weber haben sich mit ihrem Sprung eine gute Ausgangslage für den heutigen Lauf geschaffen. Der Oberstdorfer geht mit einem Rückstand von 31 Sekunden auf seinen Landsmann Schmid in die Loipe, Weber startet als Achter mit einem Rückstand von 43 Sekunden.

Geiger ohne Chance

David Mach und Richard Stenzel gehen von den Positionen 15 und 16 mit einem Rückstand von 1:09 bzw. 1:16 Minuten Rückstand auf die Strecke. Johannes Rydzek muss von Rang 23 mit einem Rückstand von 1:32 Minuten auf die zehn Kilometer gehen. Für Vinzenz Geiger und Simon Mach ist mit einem Rückstand von 1:56 Minuten heute wohl kein Podestplatz mehr drin, sie starten von den Plätzen 29 und 30.