Die deutschen Kombinierer haben beim zweiten Weltcup in Ruka bei Temperaturen von 15 Grad unter dem Gefrierpunkt für einen Paukenschlag gesorgt. Sprungsieger Terence Weber glänzte auch im anschließenden 10-km-Rennen und feierte seinen ersten Weltcupsieg vor Eric Frenzel und Vinzenz Geiger.

Julian Schmid rundete das unglaubliche Ergebnis als Fünfter ab. "Ein Traum ist wahr geworden" , sagte Weber nach dem Rennen überglücklich.

Weber übernahm damit überraschend auch das Gelbe Trikot des Gesamtführenden von Jarl Magnus Riiber, der vor dem Springen disqualifiziert worden war. Einen deutschen Dreifacherfolg hatte es zuletzt im Februar 2021 (Geiger, Fabian Rießle, Frenzel) und davor im März 2017 gegeben. Am Sonntag steht ein weiteres Einzel auf dem Programm.

Taktische Meisterleistung

Weber, Frenzel und Geiger hatten nach guten Sprungleistungen eine tolle Ausgangslage - und ein perfektes taktisches Konzept. Nach einem Kilometer waren Frenzel und Geiger, die 18 Sekunden Rückstand hatten, zur Spitze aufgelaufen. Fortan wechselte sich das DSV-Trio mit der Führungsarbeit ab - und bekam dabei noch tatkräftige Unterstützung.

Weber mit den größten Reserven

Weltmeister Johannes Lamparter aus Österreich war nach einem schwächeren Sprung von Rang elf nach vorn geprescht und spielte zwischenzeitlich sogar die Lok, doch seine Aufholjagd hatte Körner gekostet. Als die Post am letzten Anstieg abging, konnte Lamparter nicht mitgehen. Weber riss eine kleine Lücke und sagte später, er habe noch genügend Kraft dafür gehabt.

Terence Weber feiert seinen ersten Weltcupsieg.

So konnte er seinen Premierensieg auf der Ziellinie richtig genießen. Frenzel und Geiger sprinteten um den zweiten Platz. Dahinter kam Schmid angeflogen, Lampartner (8. Platz) schnappte er sich. Einen Vierfachsieg verhinderte nur Kristijan Ilves aus Estland, der 0,3 Sekunden vor Schmid die Ziellinie überquerte.

Schmid von 23 auf fünf

Der junge Deutsche, der als 23. mit 1:13 Minuten Rückstand gestartet war, machte den größten Sprung im Feld und sorgte wie schon am Freitag für eine schier unglaubliche Laufleistung. So schnell und gut war Schmid noch nie. Er scheint aktuell in der Form seines Lebens zu sein.