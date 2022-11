Wintersport-Podcast der Sportschau "Einfach unfair" - Wie die Nordische Kombination um Olympia kämpft Stand: 17.11.2022 12:02 Uhr

Was wird aus der Nordischen Kombination? Diese Frage beschäftigt Sportler und Offizielle spätestens seit dem Sommer, als das Internationale Olympische Komitee (IOC) entschied, dass die Frauen-Wettbewerbe auch bei den olympischen Winterspielen in Mailand 2026 nicht mit ins Programm aufgenommen werden - das bremst die Entwicklung der Sportart deutlich aus. Auch die Männer zitterm nun um die Teilnahme bei den Spielen 2030.

Längst wird beim Skiverband FIS überlegt, wie die Nordische Kombination attraktiver gestaltet werden köntte. Es gibt immer wieder Kritik daran, dass nur wenige Nationen die Titelentscheidungen unter sich ausmachen.

Im Wintersport-Podcast der Sportschau berichtet Horst Hüttel, Sportlicher Leiter des Deutschen Skiverbands (DSV) für die Nordische Kombination, von den neuesten Entwicklungen und Ideen, um die Konkurrenzsituation zu verbessern.

Deutschland kümmert sich um die Schweiz, die Niederlande und Italien

Laut Hüttel haben sich die fünf Top-Nationen (Österreich, Norwegen, Finnland, Japan und Deutschland) vor wenigen Tagen darauf geeinigt, mit anderen Nationen zu kooperieren und ihr Wissen weiterzugeben: "Wir sind bereit dazu und arbeiten jetzt auch schon mit der Schweiz zusammen" , sagt Hüttel. Darüber hinaus strebe der DSV eine Kooperation mit den Niederlanden - einer komplett neuen Nation in der Nordischen Kombination - und Italien an.

Dennoch herrscht bei den Deutschen auch Unverständnis über die Forderung des IOC. Denn im Vergleich zu anderen olympischen Wintersportarten gehen in der Nordischen Kombination sogar mehr Nationen an den Start, so Hüttel. Dass über diese Sportarten hingegen nicht gesprochen werde, sei "nicht fair" .

Hüttel vermutet, dass die TV-Einschaltquoten in Asien und Amerika für das IOC "das Zünglein an der Waage" seien. In Deutschland hingegen sieht er die Attraktivität der Nordischen Kombination, gemessen an TV-Einschaltquoten, als gegeben.

Was wird aus Frauen und Männern?

Ebenso unverständlich sei die Absage, die Frauen ins olympische Programm 2026 aufzunehmen. Kombiniererin Svenja Würth berichtet im Podcast von einem "Schlag ins Gesicht" . Die Entwicklung der Frauen würden ausgebremst, so Hüttel, denn nicht-olympische Sportarten werden finanziell weniger unterstützt.

Dazu kommt, dass dadurch auch die Zukunft der Männer bei Olympia in den Sternen steht - schließlich hat sich das IOC Geschlechtergleichheit auf die Fahnen geschrieben. "Wir müssen wirklich besorgt sein" , sagt Vinzenz Geiger im Podcast. Er könne sich kaum vorstellen, dass "2030 wieder nur die Männer dabei sein werden, die Frauen aber nicht."