Nordische Kombination Schmid rettet DSV-Kombinierer beim Heimspiel in Oberstdorf Stand: 04.02.2023 12:37 Uhr

Der deutsche Kombinierer Julian Schmid ist nach dem Springen beim Heim-Weltcup in Oberstdorf als Fünfter bester Deutscher. Drei Österreicher liegen in Führung.

Der 21-jährige Weltcup-Spitzenreiter Johannes Lamparter gewann das Springen am Samstag (04.02.2023) mit famosen 139 Metern und geht als Gejagter in die Entscheidung, die ab 14.45 Uhr (im Sportschau-Stream und Ticker) im abschließenden 10-km-Langlauf fällt.

Lamparters Vorsprung auf seine Teamkollegen Franz Josef Rehrl (135,5 m/+ 0,15 s) und Mario Seidl (137 m/+ 0,28 s) ist schon ordentlich, zumal er der stärkste Läufer aus dem Führungstrio ist.

Schmid, der auf 133,5 Meter sprang, wird 52 Sekunden nach Lamparter ins Rennen gehen. Den Sieg hat der formstärkste DSV-Kombinierer bereits abgeschrieben, aber "Richtung Platz zwei oder drei könnte noch was gehen" , glaubt er.

Frenzel und Rydzek solide und trotzdem weit zurück

Der Oberstdorfer Schmid verhinderte mit seinem Sprung eine weitere deutsche Enttäuschung auf der Schanze. Er ist der einzige, der es in die Top Ten schaffte.

Die einstigen Überflieger Eric Frenzel und Johannes Rydzek spielen seit geraumer Zeit nicht mehr die erste Geige. In Oberstdorf waren Frenzel (14./121 m/+2:11 Minuten) und Rydzek (18./119,5 m/ + 2:32 Minuten) solide unterwegs, aber eben zu weit weg, "u m sich auf den Langlauf wirklich freuen zu können" , sagte Lokalmatador Rydzek, der trotzdem Angriff versprach: "Ich werde alles versuchen."

Eric Frenzel fliegt auf 121 Meter.

Rießle hat die Top Ten im Blick

Fabian Rießle, Sorgenkind der letzten zwei Jahre, zeigte mal wieder einen besseren Sprung. Mit 117 Meter (22./+2:51 m) könnte für den starken Läufer noch etwas Richtung Top Ten gehen. Eine Sekunde vor Rießle geht der Oberwiesenthaler Terence Weber, einer der besten Springer im Feld, ins Rennen. Er tritt in dieser Saison auf der Stelle und war auch in Oberstdorf mit 117,5 Metern nicht unter den Besten. "Es ist weit weg von dem, was ich schon gesprungen bin. Ich suche den roten Faden, so ist der Sport. Ich werde nicht aufgeben" , sagte Weber im Ersten. Manuel Faißt (116 m) erwischte einen schwachen Sprung und geht drei Minuten nach Lamparter ins Rennen.

Nationale Gruppe muss aufholen

Lokalmatador Wendelin Thannheimer (109,5 m) startet zeitgleich mit seinem Teamkollegen Christian Frank (113,5 m). Neun Sekunden später geht die Reise für David Mach (110 m) los. Jakob Lange (109 m), der seine Stärken in der Loipe hat, darf erst knapp vier Minuten nach dem Sprungsieger loslaufen.

Vorsichtsmaßnahme - Geiger verzichtet

Deutschlands Top-Kombinierer Vinzenz Geiger musste ausgerechnet beim Heimweltcup passen. "Vinzenz ist gesundheitlich noch etwas angeschlagen" , erklärte Bundestrainer Hermann Weinbuch den Startverzicht. Um den Formaufbau in Richtung der anstehenden WM in Planica nicht zu gefährden, werde er als Vorsichtsmaßnahme nicht an den Start gehen, so der Coach. Ob der Lokalmatador, der einen Steinwurf von der Schanze entfernt wohnt, beim zweiten Wettbewerb am Sonntag dabei sein kann, entscheidet sich erst kurz vor dem Wettkampf.

Riiber kämpft mit seinem Körper

Während Geigers Einsatz bei der WM nicht in Gefahr ist, steht hinter dem Start von Jarl Magnus Riiber ein dickes Fragezeichen. Der Dominator der letzten Jahre kämpft mit körperlichen Problemen und legt erneut eine Wettkampfpause ein. In Riibers Körper hatte sich vor einigen Wochen ein Parasit eingenistet.