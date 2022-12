Nordische Kombination Vinzenz Geiger braucht die nächste Aufholjagd Stand: 17.12.2022 10:23 Uhr

Die deutschen Athleten um Vinzenz Geiger brauchen am Samstag (17.12.2022) bei der Nordischen Kombination von Ramsau erneut eine Aufholjagd in der Loipe.

Beim aus deutscher Sicht enttäuschenden Sprringen kam allein Manuel Faißt als Neunter in die Top Ten. Faißt geht in den 10-Kiloemeter-Langlauf mit 57 Sekunden Rückstand auf den erneut überragenden Norweger Jarl Magnus Riiber, der auch schon am Vortag souverän gewonnen hatte.

Klarer Rückstand auf Riiber

Julian Schmid, der derzeit im Langlauf aber nicht so stark ist, hat als 12. 1:08 Minuten Rückstand, eine Sekunde hinter ihm folgt mit Vinzenz Geiger der derzeit beste deutsche Läufer. Geiger hatte am Freitag eine großartige Leistung in der Loipe gezeigt und sich mit Rang drei noch einen Platz aufr dem Podium erkämpft.

Eric Frenzel, der sich langsam zurück zu alter Form kämpfen muss, landete als 15. gleich hinter Geiger bei ordentlichen 93,5 Metern und sagte am Sportschau-Mikrofon: "Ich kann auf jeden Fall zufrieden sein, es war wieder ein Schritt nach vorne. Jetzt schauen wir mal, wie die Ausgangssituation ist, ich fühle mich in der Loipe inzwischen wieder wesentlich besser."

"In der Luft spürt man nichts"