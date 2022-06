IOC gegen Frauenwettbewerbe Nordische Kombination bangt um Zukunft bei Olympia Stand: 24.06.2022 19:46 Uhr

In der Nordischen Kombination wird es auch bei den Olympischen Spielen 2026 keine Frauenwettbewerbe geben. Damit wird die Zukunft der kompletten Disziplin bei Olympia in Frage gestellt.

Die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) beschloss am Freitag (24.06.2022), trotz der Bestrebungen zur Geschlechtergleichheit die Kombination aus Skispringen und Skilanglauf für Frauen nicht zu den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo zuzulassen. Für eine Aufnahme ins Programm 2030 wolle man eine " deutliche Entwicklung " sehen, sagte IOC-Mitglied Karl Stoss und spielte auf das geringe Zuschauerinteresse und die fehlende Vielfalt der Aktiven. Bei den Frauen gebe es derzeit nur Athletinnen aus zehn Nationen. " Außerhalb Europas betreibt niemand diese Sportart ", sagte IOC-Funktionär Karl Stoss.

Kombiniererin Nowak: "Wir werden weiter kämpfen"

Sie sei " definitiv traurig und enttäuscht ", sagte Kombiniererin Jenny Nowak. " Ich denke, ich kann für alle sprechen: Wir werden das als Motivation nehmen und dem IOC zeigen, dass wir definitiv bereit sind für die Olympischen Spiele. Wir werden weiter kämpfen ", fügte Nowak hinzu.

Die Kombination wird damit in Mailand und Cortina die einzige Sportart sein, in der nur Männer an den Start gehen. Die Frauen bestreiten zwar seit 2020 Weltcup-Wettbewerbe, 2021 wurden erstmals WM-Medaillen vergeben. 2023 soll es auch einen Mixed-Teamwettbewerb bei der WM geben.

IOC besorgt über "Nordische Kombination" - komplettes Olympia-Aus droht

Das IOC zeigte sich " sehr besorgt " über die Gesamtsituation in der Nordischen Kombination. Das IOC habe die Männer-Wettbewerbe nur deshalb im Programm für 2026 belassen, weil die Athleten bereits seit Jahren auf diese Spiele hinarbeiten würden.

Nachdem den Kombiniererinnen nun die Aufnahme ins olympische Programm verweigert wurde, droht auch den Männern das mögliche Olympia-Aus, womöglich schon bei den Spielen 2030, da die Nordische Kombination dann die vom IOC geforderte Gender-Gleichberechtigung der Sportarten nicht erfüllen würde.

Frenzel mit düsterer Prognose

Der dreimalige Olympiasieger Eric Frenzel gab, was die olympische Zukunft seiner Sportart, gegenüber der Sportschau eine düstere prognose ab. " 2026 wäre ein optimaler Zeitpunkt gewesen, die Damen aufzunehmen ." Mit der IOC-Entscheidung sehe er nun für die Zukunft der Kombination insgesamt bei Olympia "sehr schwarz", so Frenzel: " Wenn 2030 keine Damen dabei sein können, dann werden auch die Herren keine Zukunft haben ."

Dabei hatte sich Horst Hüttel, Teammanager im Deutschen Skiverband (DSV), vor der Tagung noch zuversichtlich geäußert. Der DSV gehe nicht davon aus, " dass die Nordische Kombination aus dem Programm fliegt" .

Doch es gab auch anderslautende Zeichen vor der Entscheidung: Der fünffache Olympiasieger Bill Demong hatteder Nachrichtenagentur AP gesagt: "Ich habe laut und deutlich in den Hinterzimmern gehört, dass die Nordische Kombination aus dem Programm genommen werden soll."

Für die Spiele 2026 wurden die alpinen Kombinationswettbewerbe erst einma nur provisorisch in das Programm aufgenommen. Eine endgültige Entscheidung über die Kombination wird spätestens im April 2023 erwartet.

Frauen-Doppelsitzer wird ab 2026 olympisch

Im Rodelsport ist die Geschlechtergleichheit dagegen erreicht. Das IOC entschied, den Frauen-Doppelsitzer ins Programm der Winterspiele 2026 aufzunehmen. Bislang wurden die Doppelsitzer-Rennen nur von Männern ausgefahren, in den anderen Disziplinen (Einsitzer und Mixed-Staffel) treten jeweils Frauen und Männer an. Bei den Winterspielen in Peking hatte Deutschland alle vier Wettbewerbe gewonnen.

Insgesamt acht neue Veranstaltungen wurden in das Programm für die Spiele 2026 aufgenommen. Neben dem Frauen-Doppelsitzer im Rodeln ist das Skibergsteigen mit drei Disziplinen neu dabei. Im Skeleton wird ein Mixed-Team-Wettbewerb eingeführt, hinzu kommen Freestyle Ski Dual Mogul bei Männern und Frauen und beim Skispringen ein Einzelwettbewerb der Frauen von der Großschanze. Gestrichen wird der Mannschaftswettbewerb im Ski alpin, in dem Deutschland bei den vergangenen Spielen in Peking Silber gewonnen hatte.