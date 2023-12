Ski Freestyle Aerials - Weiß startet mit Top-Ten-Platz in den Winter Stand: 03.12.2023 16:42 Uhr

Ski-Freestylerin Emma Weiß hat es beim ersten Aerials-Wettbewerb in diesem Winter in die Top Ten geschafft. Marion Thenault gewann nach einem Sprung der Extraklasse.

Emma Weiß ist mit einem guten neunten Platz in die neue Weltcup-Saison gestartet. Zwar verpasste die 23-Jährige vom Freestyle-Club Zollernalb am Sonntag (03.12.2023) das Aerials-Finale der besten sechs Athletinnen im finnischen Ruka, kann auf ihrer Leistung für die kommenden Wettbewerbe aber aufbauen.

Weiß lieferte auf der Sprungschanze mit fast senkrecht nach oben weisender Absprungfläche eine stabile Leistung und reckte nach einer sauberen Landung zufrieden die Arme in die Luft. 78,75 Punkte sollten im Feld der starken Konkurrentinnen aber nicht für das Finale reichen.

Thenault gewinnt überlegen

Dort sicherte sich Marion Thenault mit einem Sprung der Extraklasse den Sieg, mit dem sie sogar an der 100-Punkte-Marke kratzte. Die Jury bedachte ihren Auftritt mit 99,05 Punkten, womit die Kanadierin überlegen vor der WM-Zweiten Scott Danielle aus Australien (88,83) und der Kasachin Zhanbota Aldabergenova gewann.

Weiß hatte bereits im vergangenen Winter ihren Platz in der erweiterten Weltklasse in der Disziplin Aerials behauptet. Insgesamt schaffte sie es sechs Mal in die Top Ten, in der Gesamtwertung wurde sie starke Sechste.

Männer: Qi siegt hauchzart vor Werner

Bei den Männern gewann der Chinese Guangpu Qi hauchdünn vor Pirmin Werner aus der Schweiz. Qis Performance im zweiten Lauf wurde mit 119,91 Punkten bewertet, Werner kam auf 119 Punkte. Dritter wurde der Ukrainer Dmytro Kotovskyi (117).